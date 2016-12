Tag der Menschenrechte

LiSL: Keine deutschen Steuergelder für Verfolgerstaaten

Der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Kauch ist Bundesvorsitzender der Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL) (Bild: FDP)

Die Liberalen Schwulen und Lesben werfen der Bundesregierung vor, bei Strafverschärfungen und Verhaftungen in anderen Ländern zu schweigen.



Zum Internationalen Tag der Menschenrechte haben die Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL) mehr Einsatz Deutschlands für LGBTI in der Außen- und Entwicklungspolitik gefordert. "Weder der aktuelle Außenminister noch der derzeitige Entwicklungsminister zeigen erkennbaren Einsatz in dieser Frage – trotz massiver Menschenrechtsverletzungen in Afrika, Asien und dem arabischen Raum", kritisierte der LiSL-Bundesvorsitzende Michael Kauch am Freitag in einer Pressemitteilung. Die Bundesregierung schweige bei Strafverschärfungen und Verhaftungen.



"Verfolgerstaaten dürfen nicht mit deutschen Steuermitteln belohnt werden", forderte Kauch. Regierungen, die antihomosexuelle Gesetzgebungen nicht abbauen, sondern verschärfen, sollten deshalb mit Kürzungen der Entwicklungszusammenarbeit rechnen müssen. "Der frühere Entwicklungsminister Dirk Niebel hat den Staaten, die Strafen gegen LSBTI verschärfen, die Budgethilfe gestrichen. Gleichzeitig wurden Projekte für die Bevölkerung weiter gefördert. Dieser Mut fehlt der aktuellen Bundesregierung."



Die Liberalen Schwuen und Lesben forderten weiter, die Anweisung an alle deutschen Botschaften und Konsulate, regelmäßig über die Situation von LGBTI zu berichten, aufrechtzuerhalten und in der Praxis umzusetzen. Die Botschaften seien gefordert, das Thema aktiv zu unterstützen und sichere Plätze für LGBTI-Aktivitäten anzubieten. (cw)