Fokusgruppen-Interviews

Trans* Jugendliche fordern Vorbilder in den Medien

Im Familiendrama "Alle Farben des Lebens", das derzeit im Kino läuft, steht der trans* Junge Ray im Mittelpunkt – gespielt allerdings von der cis Schauspielerin Elle Fanning (Bild: Tobis Film)

Die neue Studie "Wie ein grünes Schaf in einer weißen Herde" ließ erstmals junge trans* Menschen aus Deutschland zu Wort kommen.



Junge trans* Menschen wünschen sich einen offeneren, selbstverständlicheren und akzeptierendem Umgang mit ihnen. Dies ist das Ergebnis der neuen Studie "Wie ein grünes Schaf in einer weißen Herde", die der Bundesverband Trans* in der vergangenen Woche veröffentlicht hat (PDF).



In Kooperation mit dem Jugendnetzwerk Lambda fanden im vergangenen Jahr in mehreren deutschen Städten "Empowerment-Medien-Workshops" für junge trans* Menschen statt. Die Studie basiert auf Fokusgruppen-Interviews mit insgesamt 15 Teilnehmenden zwischen 14 und 26 Jahren, die am Rande dieser Workshops durchgeführt wurden. Die Befragten hatten dabei die Möglichkeit, über ihr Selbstverständnis und ihre Lebenssituation zu berichten und den Unterstützungsbedarf seitens der Gesellschaft und durch Institutionen zu benennen.

Aufklärung ab dem Kindergartenalter gefordert

Die Befragten verlangten dabei unter anderem mehr Information zum Thema Trans* in der Gesellschaft, einschließlich für Fachleute, in den Medien und in der Schule. Benannt wurde auch der Wunsch nach der Akzeptanz nicht-binärer Identitäten. In Bezug auf das Bildungssystem wünschten sie sich explizit Aufklärung über geschlechtliche Vielfalt und Maßnahmen gegen Diskriminierung ab dem Kindergartenalter. Darüber hinaus formulierten sie den Bedarf nach positiven und diversen trans* Vorbildern in den Medien.



Im Alltag spielte für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen insbesondere die soziale Anerkennung durch die Verwendung des gewünschten Pronomens und Namens und durch das Umfeld eine wichtige Rolle, sowie die unbürokratische Respektierung ihrer Geschlechtsidentität in der Schule und im Umgang mit Behörden. Sie forderten darüber hinaus die Vereinfachung und Verkürzung des Zugangs zu rechtlichen und medizinischen Maßnahmen der Transition.



Im Bereich des Familienumfelds stand der Wunsch nach Akzeptanz ihrer Geschlechtsidentität und nach Unterstützungsangeboten für die Eltern und Angehörigen im Vordergrund. Als besonders hilfreich empfanden die Befragten die wenigen bereits vorhandenen community-basierten Unterstützungsangebote. Entsprechende Einrichtungen für junge trans* Menschen müssten flächendeckend ausgebaut und gefördert werden. (cw)