Landtagswahl 2017

NRW-Linke will Jasper Prigge in den Landtag schicken

Der Essener Rechtsanwalt Jasper Prigge, geboren 1988, ist einer der vier stellvertretenden Landessprecher der Linkspartei in Nordrhein-Westfalen (Bild: privat)

Schafft die Partei im Mai den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde, dürfte der schwule Rechtsanwalt in das Landesparlament einziehen.



Die NRW-Linke hat am Wochenende in Düsseldorf ihre Liste für die Landtagswahlen im kommenden Jahr aufgestellt. Auf den aussichtsreichen Listenplatz acht wählten die Delegierten den 28-jährigen schwulen Rechtsanwalt Jasper Prigge aus Essen.



In seiner Bewerbungsrede griff der Innenpolitiker die rot-grüne Landesregierung für die Speicherung von HIV-Positiven und Hepatitsinfizierten als "ansteckend" in Datenbanken der NRW-Polizei an. "Der Landtag könnte diese unsägliche Speicherpraxis sofort beenden. Wir fordern eine sofortige Löschung der Daten", so Prigge.



Auf Listenplatz 13 wurde die lesbische Verkehrspolitikerin Anja Vorspel gewählt. Die 56-jährige Angestellte ist Ratsmitglied in Düsseldorf. "Früher hat man gesagt, das Private ist politisch. Das ist noch heute so, für mich als offen lesbische Frau sogar noch ein bisschen mehr, wenn man sich den Rechtsruck in der Gesellschaft ansieht", sagte Vorspel.



Daniel Schwerd, derzeit fraktionsloser Abgeordneter im Landtag, konnte sich auf Listenplatz 12 durchsetzen. Das ehemalige Mitglied der Piratenpartei hat im Landtag unter anderem die Aufarbeitung der Schwulenverfolgung nach dem Paragraf 175 zum Thema gemacht (queer.de berichtete).



Die Linke liegt derzeit in den Umfragen für NRW bei fünf Prozent und hat damit gute Chancen, den Wiedereinzug in den Landtag zu schaffen. Sicher würden in diesem Fall mindestens zehn Abgeordnete in das Parlament einziehen. Die Landtagswahl findet am 14. Mai 2017 statt. (cw/pm)