Bayern: LGBTI-Aktivisten erhöhen Druck auf Kultusminister

Die nächsten Wochen entscheiden: Wird sich Bayerns Kultusministerium für die Akzeptanz von LGBTI an Schulen stark machen oder dem Druck der "Demo für alle" nachgeben? (Bild: (cc) Gerd Seidel / wikipedia)

Mit einem neuen öffentlichen Forderungspapier soll die geplante Schulaufklärung über sexuelle Vielfalt in angemessener Form gerettet werden.



Das Müncher Aktionsbündnis Vielfalt statt Einfalt hat am Montag einen öffentlichen Forderungskatalog an Bayerns Kultusminister vorgelegt, mit dem der Druck auf Ludwig Spaenle (CSU) verstärkt werden soll, neue Richtlinien zur Sexualerziehung möglichst umfassend und schnell zu erlassen.



Die Richtlinien liegen eigentlich schon seit dem Frühjahr vor und hätten zu Semesterbeginn in Kraft treten sollen. Der Unterricht im Freistaat sollte Jugendlichen laut dem Entwurf künftig helfen, "ihre geschlechtliche Identität sowie sexuelle Orientierung zu finden und anzunehmen" (queer.de berichtete). Obwohl die Richtlinien moderat und zeitgemäß sind, hatten u.a. die "Demo für alle" und die AfD gegen die Pläne angekämpft.







Spaenle mit Vertretern der "Demo für alle", Bild: Demo für alle / CC BY-SA 3.0

"Angst- und mobbingfreien Unterricht" ermöglichen

Im September hatte Spaenle die Organisatorin der Proteste, Hedwig von Beverfoerde, und die Autorin Birgit Kelle zu einem Gespräch ins Ministerium geladen und danach die Richtlinien bis zu einer Überprüfung auf Eis gesetzt ( queer.de berichtete ). Die erzkonservativen Aktivisten hatten in einem umfassenden Forderungskatalog u.a. gefordert, letztlich ganz auf die Erwähnung von LGBT, zumindest aber auf Begriffe wie "Akzeptanz" zu verzichten. "Kritik der Homosexualität" müsse möglich bleiben, so die "Demo für alle" ( PDF ).Nach einigen Protesten der Opposition und langem Zögern hatte sich Spaenle in der letzten Woche auch mit Vertretern des Vielfalt-Aktionsbündnisses getroffen ( queer.de berichtete ). Dabei wurde klar, dass das Ministerium offenbar den Begriff "Akzeptanz" durch "Respekt" ersetzen will und es bei externen Schulaufklärungsprojekten eine Pflicht zur Anwesenheit eines Lehrers geben solle.

Das Kultusministerium dürfe "den trans- und homosexuellenfeindlichen Forderungen der 'Demo für Alle' nicht nachgeben", fordern die Aktivisten nun in dem Papier. "Die 'Demo für Alle' repräsentiert nicht 'Alle', sondern einen kleinen Teil der Bevölkerung, der sich vehement gegen eine zeitgemäße Sexualerziehung stellt und für Homosexuelle sogenannte Konversionstherapien durchaus begrüßt. Demgegenüber steht das Bedürfnis vieler Kinder und Eltern, die sich einen angst- und mobbingfreien Unterricht wünschen."



Konkret fordert das Aktionsbündnis in dem Papier (PDF), dass es keinen Lehrerzwang bei Aufklärungsprojekten geben soll. "Diese Verschärfung ist nicht nachvollziehbar, denn mehrjährige pädagogische Erfahrung hat gezeigt, dass Schüler*innen offener und wertfreier sprechen, wenn eine notengebende Lehrkraft nicht anwesend ist", so das Aktionsbündnis. "Somit wird eine überaus erfolgreiche pädagogische Methode vor allem zum Nachteil der Schüler*innen zunichte gemacht."



Die Aktivisten stellen in dem von Spaenle eingeforderten Katalog weitere Forderungen auf, etwa zur Medienpädagogik und zur Berücksichtigung von Regenbogenfamilien in den Jahrgangsstufen 1 und 2: "Jedes Kind hat das Recht, das Familienmodell, in dem es aufwächst, im Unterrichtsmaterial widergespiegelt zu sehen. Nur so und nicht anders kann es sich in der Gesellschaft als gleichwertiger Teil wahrnehmen. Kinder könnten ansonsten der falschen Annahme verfallen, ihre Familie wäre nicht Teil der Gesellschaft."







Spaenle letzte Woche mit Vertretern des Aktionsbündnis Vielfalt statt Einfalt

Und natürlich dürfe der Begriff "Akzeptanz" nicht gestrichen werden, fordern die Aktivisten. "Die Akteur*innen der 'Demo für alle' unterstellen, dass der Begriff der 'Azeptanz' von ihnen verlange, dass sie ihre eigene sexuelle Orientierung infrage stellen müssten. Damit definieren sie den Begriff um und nutzen ihn als Kampfbegriff. Sie diskreditieren ihn", kritisiert das Aktionsbündnis.Wenn nun das Kultusministerium dieser Sichtweise folge und den Begriff der Akzeptanz durch Respekt ersetze, "bedeutet dies in der Praxis, dass Lehrkräfte wider besseren Wissens und Pädagogik LGBTI*-Kindern und -Jugendlichen sagen müssten, dass sie diese zwar respektieren, aber nicht akzeptieren." Dabei hätten Lehrkräfte "eine besondere Fürsorge" gegenüber allen Schülern: "Sie haben ihnen einen angst- und mobbingfreien Lebensraum und ein Lernklima zu schaffen, in dem ihnen Lernen gelingen kann."Das Aktionsbündnis rechnet damit, dass das Ministerium in den nächsten Wochen eine endgültige Formulierung der Richtlinien trifft. Es steht dabei auch von Seiten der CSU unter Druck: "Eine Gesellschafts- und Bildungspolitik, die Gender-Ideologie und Frühsexualisierung folgt, lehnen wir ab", heißt es im neuen Grundsatzprogramm der Partei, das vor wenigen Wochen beschlossen wurde ( queer.de berichtete ). Mit den auch von der "Demo für alle" genutzten Begriffen kämpfen AfD, aber auch Teile der Union, zunehmend gegen Aktionspläne zur Akzeptanz und gegen LGBTI-Rechte. Birgit Kelle ist Mitglied der CDU, Hedwig von Beverfoerde ist vor wenigen Tagen öffentlichkeitswirksam ausgetreten ( queer.de berichtete ).Auf seiner Webseite ruft das Aktionsbündnis dazu auf, das Kultusministerium und Abgeordnete der CSU im Landtag anzuschreiben und seine Forderungen dabei zu unterstützen. Eine Online-Petition der Gegenseite, "Gender und 'Sexuelle Vielfalt' ab 2016/17 auch an Bayerns Schulen? Nein danke, CSU!", hat fast 20.000 Unterschriften erzielt. (nb)