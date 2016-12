Stellenausschreibung

LeTRa München sucht Sozialpädagogin für Arbeit mit geflüchteten Lesben

Für unsere psychosoziale Lesbenberatungsstelle LeTRa sucht der Trägerverein Lesbentelefon e.V. zum 1. März 2017 eine



Sozialpädagogin ( Ba./Ma. oder Dipl. FH)



in Teilzeit mit 24 Wochenstunden, vorbehaltlich des finalen Finanzierungsbeschlusses durch die LH München



für den Arbeitsschwerpunkt soziale Arbeit mit geflüchteten Lesben:

• Beratung aufgrund sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität geflüchteter Lesben, ggf. auch mit Unterstützung durch eine Sprachmittler*in

• Unterstützung in der Entwicklung einer positiv besetzten Identität und Vermittlung von Kontakten und Zugang zur LSBTI*-Community

• Unterstützung im Asylverfahren und in unterschiedlichen Belangen, die in der Lebenswelt von geflüchteten Menschen erforderlich sind

• Im Rahmen von Case Management Vernetzung, z.B. mit Rechtsanwält*innen und Einrichtungen für Geflüchtete

• Mitarbeit in Fachgremien

• Unterstützung im Bereich Wohnen/Unterbringung

• Aufbau und Betreuung eines ehrenamtlichen Helfer*innenpools



Wir wünschen uns:

• LBTI* Zugehörigkeit oder ausführliche Lebensweltkenntnisse und fundiertes Fachwissen zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen

• Erfahrung und Kompetenz in der Arbeit mit geflüchteten Menschen

• Erfahrung und Kompetenz in psychosozialer Beratung

• Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und möglichst einer weiteren Sprache

• Bereitschaft zur Arbeit mit Sprachmittler*in

• Bereitschaft zur Mitarbeit in einem hierarchiefreien Team

• Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit

• Bereitschaft, interkulturelle Öffnung mitzugestalten und eigene interkulturelle sowie intersektionale Kompetenzen zu entwickeln

• Bereitschaft zu vielfältiger Kooperation, z.B. mit Einrichtungen für schwule Männer, für Transgender, öffentlichen Institutionen und mehr

• Bereitschaft zur Arbeit an Abenden/Wochenenden



Wir bieten:

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit

• die Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung durch Fallsupervision, Fortbildung und kollegialen Austausch

• Bezahlung in Anlehnung an TVöD mit den üblichen Sozialleistungen



Die Zielgruppe erfordert die Besetzung der Stelle mit einer weiblichen Fachkraft. Wir begrüßen Bewerbungen von Lesben/Frauen unabhängig von deren Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung. Besonders Lesben/Frauen mit eigenen Erfahrungen von Flucht und Migration bitten wir ausdrücklich, sich zu bewerben.



Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis 10.01.2017 an:

LeTRa, Lesbenberatung, Blumenstr. 29, 80469 München,



oder per Mail an info@letra.de.



Für Rückfragen oder weitere Auskünfte stehen Ihnen unter 089 / 7254272 die Mitarbeiterinnen von LeTRa zur Verfügung