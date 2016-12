Stellenausschreibung

CSD Dresden sucht Mitarbeiter*in für Landeskoordinierungsstelle für queere Geflüchtete

Der CSD Dresden e.V. unterhält seit Dezember 2015 das Projekt "Landeskoordinierungsstelle Sachsen für queere Geflüchtete".



Zur Verstärkung unseres Landeskoordinators suchen wir ab dem 01.01.2017



ein* Mitarbeiter*in.



Der Aufgabenbereich umfasst folgende Tätigkeiten:

• Ansprechpartner*in für die Geflüchteten

• Begleitung Geflüchteter zu Ärzten und Behörden

• Unterstützung der Geflüchteten bei Terminfindungen

• Koordinierung der Termine im Büro und den Begegnungsräumen

• Ansprechpartner*in für externe Träger (Organisation von Veranstaltungen, Durchführung der Veranstaltungen)

• Betreuung und Unterstützung der ehrenamtlichen Wohungspat*innen

• Vertretung des Landeskoordinators



Wir erwarten:

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozialen Arbeit, Sozial-, Diplom-Pädagogik, Migrationswissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaft oder vergleichbare

• Berufserfahrungen in der Arbeit mit jungen Menschen bzw. in der migrantischen Selbstorganisation

• Berufserfahrungen in der Geflüchtetenarbeit und/oder (LSBT*)

• Kompetenz in den LSBT*Lebenszusammenhängen

• Kultur- und Geschlechtersensibilität

• Hohes Maß an eigenständigem Arbeiten

• Bereitschaft zu Abend- und Wochenendarbeit; Reisebereitschaft

• Gute PC- und Internetkenntnisse

• Mehrsprachigkeit erwünscht

• Führerschein KL3 / eigenes Fahrzeug wünschenswert



Wir bieten:

• Eine 75%-Stelle (30-Stunden-Woche) befristet bis 31. Dezember 2017 mit Aussicht auf Verlängerung nach Bewilligung der Mittel.

• Eine Bezahlung nach TVöD bis Entgeltgruppe 9/2 (je nach Qualifikation)

• Ein freundliches und engagiertes Team aus Ehren- und Hauptamtlichen



Das Projekt wird gefördert vom Sächsischen Staatsministerium für Gleichstellung und Integration und wird in enger Zusammenarbeit mit queeren Vereinen in Chemnitz, Leipzig und Dresden umgesetzt.



Aussagekräftige Bewerbungen und Ihre Gehaltsvorstellungen können bis zum 26. Dezember 2016 ausschließlich per Mail an vorstand@csd-dresden.de gesandt werden.



Wir freuen uns besonders über Bewerber*innen mit persönlicher Migrationserfahrung.



Mögliche Bewerbungsgespräche finden noch im Dezember 2016 in Dresden statt.



Anhängend nocheinmal die Stellenbeschreibung als PDF.