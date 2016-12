Falsches Selbstbild

Die Deutschen sind weniger homophob als sie denken

Schwules Paar beim CSD: Unsere Nachbarn denken besser über Homosexualität als befürchtet (Bild: (cc) Tetyana Pryymak / flickr)

Nach einer neuen Studie klaffen bei der Einstellung zur Homosexualität gefühlte Abneigung und aktuelle Datenlage auseinander.



Die Bundesbürger glauben nach einer neuen ipsos-Studie, dass jeder dritte Deutsche Homosexualität "moralisch inakzeptabel" findet. In Wirklichkeit fällt die Abneigung gegenüber Lesben und Schwulen jedoch deutlich geringer aus. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens verurteilen nicht 33, sondern "nur" acht Prozent die gleichgeschlechtliche Liebe.



Bei der Studie "Perils of Perception", die ipsos jährlich in 40 Ländern durchführt, steht die Diskrepanz zwischen Annahme und Realität bei der Einschätzung von Lebensumständen und gesellschaftlichen Fragen im Mittelpunkt. Trotz der hohen Abweichung bei der Frage zur Homosexualität liegt Deutschland insgesamt im oberen Mittelfeld, was die Übereinstimmung von Annahme und Realität angeht.

Fortsetzung nach Anzeige

In Deutschland leben viel weniger Muslime als angenommen

Auch andere Ergebnisse der Umfrage sind aufschlussreich. So schätzen sich die Deutschen beispielsweise ziemlich miesepetrig ein. Während die Befragten davon ausgehen, dass sich nur 45 Prozent der Bevölkerung als glücklich bezeichnet, sind es tatsächlich 84 Prozent. Völlig überschätzt wird mit 21 Prozent auch der Anteil von Muslimen an der Gesamtbevölkerung – real liegt diese Zahl bei fünf Prozent. (cw)