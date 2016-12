Nach Trump-Sieg

USA: Republikaner wollen LGBTI-Diskriminierung erlauben

Nach den gewonnenen Wahlen wollen republikanische Senatoren um Ted Cruz den Diskriminierungsschutz von LGBTI einschränken (Bild: (cc) Jamelle Bouie / flickr)

Nach dem Sieg von Donald Trump wollen die Republikaner im Kongress ein Gesetz zur "Religionsfreiheit" beschließen, das sich ausschließlich gegen LGBTI richtet.



Der republikanische Senator Mike Lee hat diese Woche angekündigt, zügig den "First Amendment Defense Act" (FADA) zu beschließen. Das Gesetz soll vordergründig den ersten Verfassungszusatz stärken, der die Meinungs- und Religionsfreiheit garantiert. In Wirklichkeit gestattet es aber nur, dass unter Berufung auf religiösen Gefühle homosexuelle oder transgeschlechtliche Menschen nach Bundesrecht diskriminiert werden dürfen. Religiöse Diskriminierung aufgrund anderer Merkmale wie Rasse oder ethnischer Herkunft soll dem Gesetz zufolge aber weiterhin verboten bleiben.



"Hoffentlich werden uns die Wahlergebnisse vom November einen Impuls geben, dass wir das Gesetz im nächsten Jahr in trockene Tücher bringen können", erklärte Lees Sprecher Conn Carroll gegenüber "Buzzfeed".



Auch Ted Cruz, der im republikanischen Vorwahlkampf mit homo- und transphober Rhetorik den zweiten Platz belegen konnte, unterstützt den Gesetzentwurf: "Die Aussichten darauf, Religionsfreiheit zu schützen, sind jetzt so gut wie lange nicht mehr", erklärte der Republikaner aus Texas. Die Abgeordneten seien bereits mit dem Trump-Übergangsteam in Kontakt, um das neue Gesetz möglichst schnell zu beschließen. Derzeit, so beklagte Cruz, gebe es "unerbittliche Angriffe" auf die Religionsfreiheit.

Obama drohte mit Veto

Die Republikaner hatten bereits im Sommer versucht, das Gesetz zu beschließen. Abgeordnete der demokratischen Minderheitsfraktion kritisierten damals, dass der Antrag kurz nach dem blutigen Terroranschlag von Orlando geschmacklos sei. Über den Antrag wurde nie abgestimmt, da ein Veto von Barack Obama als sicher galt. Ab kommenden Monat kontrollieren die Republikaner aber nicht nur Senat und Repräsentantenhaus, sondern auch das Weiße Haus.



Das geplante Gesetz besagt, dass Einzelpersonen, Organisationen und sogar private Firmen nicht von der Bundesverwaltung bestraft werden dürfen, sollten sie Homo- oder Transsexuelle diskriminieren – beispielsweise wenn sie verheirateten Schwulen und Lesben nicht dieselben Leistungen zugestehen wie verheirateten Heterosexuellen oder Mitarbeiter gar aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität feuern. Diese Diskriminierung muss laut dem Entwurf auf "religiösen oder moralischen Überzeugungen" basieren.



Anlass für den Gesetzentwurf war unter anderem ein Dekret von Präsident Barack Obama aus dem Jahr 2014, in dem er jegliche Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität in (Privat-)Firmen verbietet, wenn sie für die Bundesverwaltung arbeiten (queer.de berichtete).



Allerdings könnte Präsident Donald Trump dieses Dekret nach seinem Amtsantritt am 20. Januar ohne großen Aufwand für ungültig erklären. Im Wahlkampf hatte Trump noch angekündigt, alle Obama-Dekrete, inklusive der Antidiskriminierungsrichtlinien, aufzuheben. Seit seinem Wahlsieg hat er sich dazu zwar nicht mehr geäußert. Allerdings sagte der republikanische Abgeordnete Steve Russell Anfang des Monats, er habe "Zusicherungen" vom Trump-Übergangsteam erhalten, nach denen die LGBT-Antidiskriminierungsrichtlinien schnell wieder aufgehoben werden würden. (dk)