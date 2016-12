Von der harten Linie zum Dialog

Ruhrbischof traf erneut LGBTI-Aktivisten

Für Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck (3.v.r.) ist der Austausch mit Lesben und Schwulen eine "Selbstverständlichkeit" (Bild: Dietrich Dettmann)

In der Aids-Hilfe Essen wurde der "kritisch-konstruktive Dialog" zwischen Bischof Franz-Josef Overbeck und dem Forum Essener Schwulen und Lesben fortgesetzt.



Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck hat nach einer Mitteilung des Bistums vom Donnerstag den vor sechs Jahren begonnenen "kritisch-konstruktiven Dialog" mit dem Forum Essener Schwulen und Lesben (F.E.L.S.) fortgesetzt. Die LGBTI-Aktivisten hatten dazu in die Räume der Aids-Hilfe Essen eingeladen.



In einer von Aids-Hilfe-Geschäftsführer Markus Willeke moderierten Gesprächsrunde schilderten F.E.L.S.-Sprecherin Claudia Fockenberg und Guido Schlimmbach, Pressesprecher der Aids-Hilfe NRW, dem Bischof ihre persönlichen Lebenswege. Dabei kamen auch viele kritische Fragen an die katholische Kirche zur Sprache, die durch eigene, teils als schmerzhaft erfahrene Erlebnisse mit und in der Kirche ausgelöst wurden.

Fortsetzung nach Anzeige

Verständnis für Kirchenkritik von Homosexuellen

Der Bischof habe Verständnis dafür gezeigt, wenn Lesben und Schwule "oft eine eher distanzierte bis ablehnende Haltung gegenüber der katholischen Kirche hätten", teilte das Bistum mit. Zur Sprache seien auch der Umgang kirchlicher Arbeitgeber mit eingetragenen Lebenspartnerschaften sowie die Frage der Segnung homosexueller Paare gekommen.



Trotz mancher Kontroversen und offen gebliebener Fragen hätten die Beteiligten nach einem knapp zweistündigen Gespräch ein positives Fazit gezogen. "Auch dieser Abend habe deutlich gemacht, dass in den vergangenen Jahren auf beiden Seiten sehr viel Vertrauen gewachsen sei und gegenseitige Akzeptanz", so das Bistum. "Keine Frage: der kritisch-konstruktive Dialog geht weiter."



Overbeck galt noch vor wenigen Jahren als Hardliner



Ruhrbischof Overbeck hatte noch um die Jahrtausendwende mehrfach mit deutlichen Äußerungen gegen Homo-Rechte von sich reden gemacht, so hatte er praktizierte Homosexualität als "objektiv sündhaft" bezeichnet oder das Gesetz zu Lebenspartnerschaften für moralisch nicht vertretbar erklärt (queer.de berichtete). Auch wurde in seinem Bistum eine lesbische Putzfrau in einem Kindergarten entlassen (queer.de berichtete). Zugleich hatte er in den letzten Jahren moderatere Töne angeschlagen und sich mehrfach mit Vertretern von Schwulen- und Lesbengruppen getroffen (queer.de berichtete).



Der Anfang der Gespräche war laut Bistum "rückblickend sicher nicht einfach". Doch habe sich aus den regelmäßigen Treffen Overbecks mit den Vertretern von F.E.L.S. ein fester Termin im Kalender und damit "eine Selbstverständlichkeit" entwickelt. (cw)