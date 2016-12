Hirschfeld-Tage 2016

"Regenbogenkoffer" für Thüringen vorgestellt

Die Methodenkiste für Pädagogen enthält unter anderem Bücher und Spiele zur sexuellen und geschlechtlichen Viefalt (Bild: Vielfalt Leben - QueerWeg)

Die vielfaltspädagogische Materialiensammlung kann ab sofort bei landesweit acht Organisationen kostenlos ausgeliehen werden.



Beim Fachtag "Heterogenität von Kindern und Jugendlichen am Beispiel sexueller und geschlechtlicher Vielfalt" in Weimar wurde am Mittwoch der neue "Regenbogenkoffer" für Thüringen vorgestellt. Die vielfaltspädagogische Materialiensammlung wurde vom Aufklärungsprojekt "miteinanders" des Vereins Vielfalt Leben – QueerWeg gemeinsam mit der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung (Agethur) und pro familia erarbeitet.



"Anliegen dieses Material- und Methodenkoffers ist es, pädagogischen Fachkräften ein Werkzeug an die Hand zu geben, um die Heterogenität von Kindern und Jugendlichen gezielt thematisieren zu können", heißt es auf der dazugehörigen Website regenbogenkoffer.de. "Er nimmt Geschlecht, Identität, sexuelle Orientierung und vielfältige Lebensweisen wertschätzend als Inhalte auf. Vorurteile und Klischees werden benannt und reflektiert."



Der "Regenbogenkoffer" greife damit die Empfehlungen des Thüringer Bildungsplans bis 18 Jahre zu Geschlechter- und Vielfaltssensibilität auf und unterstütze die Umsetzung der Vorgaben in den Lehrplänen zur vorurteilsbewussten und sexuellen Bildung.



Bei landesweit acht Organisationen steht die Materialiensammlung zur Ausleihe durch pädagogisches Personal unentgeltlich nach einer ebenso kostenfreien Schulung zur Verfügung. Die nächste Schulung findet am 25. Januar statt. (cw)

Hirschfeld-Tage 2016 Unter dem Motto "L(i)ebe die Vielfalt" stehen bis zum 19. Dezember bei den dritten Hirschfeld-Tagen 115 Veranstaltungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem Programm. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld als Veranstalterin kooperiert dabei mit neun regionalen Partnern aus der Community. Weitere Infos zum Programm auf hirschfeld-tage.de.