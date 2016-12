Gedenkaktion

In Dortmund erinnern zwei neue Stolpersteine an schwule KZ-Opfer

Bewusst wurde der Paragraf 175 auf den neuen Stolpersteinen genannt: Stefan Ferdinand Schminghoff kam 1940 im Alter von 52 Jahren im KZ Sachsenhausen ums Leben

Sowohl Stefan Ferdinand Schminghoff als auch Werner Großheide wurden von den Nationalsozialisten aufgrund des Paragrafen 175 verfolgt und ermordet.



In Dortmund wurden am Freitag zwei Stolpersteine verlegt, die an das Schicksal von Stefan Ferdinand Schminghoff und Werner Großheide erinnern. Beide Männer wurden von den Nationalsozialisten aufgrund des Paragrafen 175 verfolgt und im KZ ermordet.



Stefan Ferdinand Schminghoff wurde am 20. Februar 1888 in Brambauer im heutigen Kreis Unna geboren. Er war Sohn einer Bergarbeiterfamilie und wurde später selbst Hauer. Die männlichen Mitglieder der Familie Schminghoff gehörten zu den Bergbaupionieren der Zeche Minister Achenbach, die zu dieser Zeit im Ort entstand. Um 1916 zog Schminghoff nach Dortmund.



Über seine Verfolgungsgeschichte ist wenig bekannt. Im Landesarchiv NRW finden sich Justizunterlagen, wonach Schminghoff bereits 1928/29 eine Haftstrafe in Münster absitzen musste. Der Grund ist nicht überliefert. Womöglich war er bereits in der Zeit der Weimarer Republik mit dem Paragrafen 175 in Konflikt gekommen.

Als "Wiederholungstäter" besonders gekennzeichnet

Ins KZ Sachsenhausen wurde er am 12. Juni 1940 eingeliefert. Er trug dort die Häftlingsnummer 25536 mit dem Zusatzkürzel "BV175", das ihn als Wiederholungstäter auswies, der mehr als einen Mann "verführt" hatte. Am 19. Juli 1940 kam Schminghoff in Sachsenhausen ums Leben. Im Totenschein wurde eine chronische Nierenentzündung als Todesursache angegeben. Doch das ist mutmaßlich nicht die Wahrheit.



Emil Büge, der in Sachsenhausen als Funktionshäftling in der Schreibstube arbeiten musste, führte heimlich eine Liste mit den Namen zahlreicher 175er-Häftlinge, die dort ermordet wurden. In der Liste wird auch Stefan Ferdinand Schminghoff aufgeführt. Die Büge-Liste befindet sich heute im Archiv der sozialen Demokratie in der Friedrich-Ebert-Stiftung.



Schminghoff wurde 52 Jahre alt, seine Urne wurde in einem Sammelgrab in Berlin-Altglienicke bestattet. In der Kurfürstenstraße 32 in der Dortmunder Nordstadt, dem letzten Wohnsitz von Stefan Ferdinand Schminghoff, erinnert nun ein Stolperstein an sein Schicksal. An der Verlegung nahmen auch Mitglieder der Familie Schminghoff teil, die erst durch die Forschung auf ihren Vorfahren aufmerksam wurden.

Werner Großheide wurde zur "Vorbeugung" inhaftiert

Werner Großheide starb 1943 im KZ Neuengamme im Alter von nur 34 Jahren Bild vergrößern