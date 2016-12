Volksverhetzung

"LSBTTIQ-Sex-Lobby": Strafanzeige gegen Hedwig von Beverfoerde

Hedwig Freifrau von Beverfoerde ist Koordinatorin der homo- und transfeindlichen "Demo für alle". In ihrem jüngsten Newsletter bezweifelt sie auch, dass Homosexualität "unausweichlich" ist (Bild: Norbert Blech)

Wegen des jüngsten Newsletters der "Demo für alle" haben wir heute bei der Polizei Sachsen-Anhalt Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt.



Sehr geehrte Damen und Herren,



hiermit erstatte ich gegen Hedwig Freifrau von Beverfoerde, wohnhaft in Magdeburg, Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung.



Als Koordinatorin der sogenannten Demo für alle verschickte Frau von Beverfoerde am 16. Dezember 2016 einen E-Mail-Newsletter (PDF), in dem es unter anderem heißt: "Immer dreister mischt sich die LSBTTIQ-Sex-Lobby in Bildung und Erziehung der Kinder in Schule und Kindergarten ein."

Selbstverständlich kann sich in einer freiheitlichen Demokratie jeder gegen eine Schulaufklärung über die Vielfalt der Lebens- und Liebesformen aussprechen. Mit dem Begriff "LSBTTIQ-Sex-Lobby" hat Hedwig von Beverfoerde jedoch die aus gutem Grund weiten Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten.



In ihrem Newsletter macht sie Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und Queers (LSBTTIQ) böswillig verächtlich und verleumdet sie als Befürworter oder gar Akteure sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen. In der Debatte um neue Bildungspläne ging es noch nie um sexuelle Handlungen im Klassenzimmer, sondern allein um Aufklärung, um die Sichtbarkeit von Vielfalt und um eine Hilfestellung für Jugendliche, ihre geschlechtliche Identität sowie sexuelle Orientierung zu finden und anzunehmen.



Die Bezeichnung "LSBTTIQ-Sex-Lobby" verletzt die Menschenwürde einer Minderheit in Deutschland, die noch immer Diskriminierung und Ausgrenzung erfährt, und beleidigt ausgerechnet jene, die sich für eine tolerante und akzeptierende Gesellschaft engagieren. Diese Äußerung stört aus meiner Sicht den öffentlichen Frieden und verstößt damit gegen den Paragraf 130 des Strafgesetzbuchs.



Bitte halten Sie mich über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden.



Mit freundichen Grüßen



Micha Schulze

Geschäftsführer queer.de



Die Strafanzeige wurde unter der Nummer ERLKA1-20161218111645 registriert.