"Sperrige Positionen aushalten"

Kretschmann fordert Toleranz für Homophobe

Für Baden-Württembergs grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann fallen Homophobie und Diskriminierung unter die Meinungsfreiheit (Bild: (cc) Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg / flickr)

Man müsse den anderen nicht gut finden, aber ertragen, meinte Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident bei einer Podiumsdiskussion in Tübingen.



Bei einer Diskussion zum Thema "Bildung und Religion" im evangelischen Stift in Tübingen hat sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitagabend dafür ausgesprochen, homophobe Einstellungen und Äußerungen zu tolerieren. "Eine liberale Gesellschaft muss auch sperrige Positionen aushalten", sagte der Grünen-Politiker nach einem Bericht der "Schwäbischen Zeitung" vor rund 250 Gästen. "Wenn jemand sagt 'Ich will nicht, dass Schwule Kinder adoptieren', ist das eine Haltung, die man ertragen muss."



Die Anschlussfähigkeit gelte in beide Richtungen, mahnte der Ministerpräsident. Toleranz müsse nicht Akzeptanz sein. Man müsse den anderen ertragen, aber nicht gut finden.

Kretschmann ärgerte sich nicht über Bildungsplangegner

Zuvor hatte Kretschmann auf die Frage von Moderator Holger Gohla, ob er sich über die "Demo für alle" in Stuttgart geärgert habe, gemeint: "Ich habe mich darüber nicht zu ärgern." Jeder Bürger dürfe und solle sich in einer Demokratie einmischen. Dies gelte ausnahmslos. Gleichzeitig erklärte der Grünen-Politiker jedoch, dass Identität nicht Fundamentalisten oder rechten Populisten überlassen werden dürfe: "Eine Liberalität light, eine Wischiwaschi-Toleranz funktioniert nicht, wie wir gerade sehen."



Bereits im Oktober hatte sich der baden-württembergische Ministerpräsident in einem Meinungsbeitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit" gegen "tendenziell übersteigerte politische Korrektheit" ausgesprochen und seine Partei dazu aufgefordert, das "Moralisieren" zu lassen. In dem Artikel schrieb Kretschmann auch, die "klassische Ehe" sei die "bevorzugte Lebensform der meisten Menschen – und das ist auch gut so". Nach einem Shitstorm und Homophobie-Vorwürfen bedauerte der 68-Jährige seine Wortwahl und bekräftigte seinen Einsatz für die Ehe für alle (queer.de berichtete).



Erst am Wochenende war bekanntgeworden, dass die grün-schwarze Landesregierung die Mittel für den Aktionsplan 'Für Akzeptanz und gleiche Rechte Baden-Württemberg'" im kommenden Jahr wohl von 500.000 auf 250.000 Euro halbieren will (queer.de berichtete). (mize)