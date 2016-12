LGBTI-Beratungsstelle

"Ausgrenzung – Verfolgung – Akzeptanz"

Die Festschrift ist im Hamburger Verlag Marta Press erschienen Bild vergrößern

Zum 35. Vereinsjubiläum hat die Rosa Strippe Bochum eine informative Festschrift veröffentlicht.



Im Hamburger Independent-Verlag Marta Press ist jetzt druckfrisch der Band "Ausgrenzung – Verfolgung – Akzeptanz" erschienen. Herausgegeben wurde der Band vom gemeinnützigen Verein Rosa Strippe aus Bochum, der vor 35 Jahren gegründet wurde.



Die Mitarbeiter der psychosozialen Beratungsstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*Menschen haben Sozialwissenschaftler, Psychologen, Pädagogen und Historiker gebeten, etwas aus ihrer Perspektive zur Geschichte des Vereins beizutragen.



1981 als Homosexuelle Selbsthilfe Rosa Strippe Bochum e.V. in das Vereinsregister eingetragen und gestartet als Selbsthilfeinitiative, betreibt der Verein heute die zweitgrößte landesgeförderte LGBTI-Beratungsstelle in Nordrhein-Westfalen. Durchschnittlich 600 Personen nehmen pro Jahr telefonisch, persönlich oder online Kontakt zu den drei hauptamtlichen und den ehrenamtlichen Mitarbeitern auf, um Information, Beratung und Hilfe zu bekommen, selbstbewusst und unbeschadet ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität leben zu können.



Die Themen der insgesamt neun Beiträge bilden das breite Spektrum der Arbeit des Vereins und der psychosozialen Beratungsarbeit ab: die Konstruktion von Homosexualität, sexuelle Vorurteile, Ausgrenzung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen, die aktuelle Debatte um sexuelle Vielfalt, evidenzbasierte Antidiskriminierungsarbeit, die Lebenssituation sexueller Minderheiten in Afrika sowie lesbische Kulturpolitik. (cw/pm)

