Unstatistik des Monats

Können Facebook-Likes jemanden outen?

Entwickler behaupten, dass man anhand des Facebook-Profils und "Gefällt mir"-Angaben einer Person genaue Aussagen über dessen Persönlichkeit treffen könne (Bild: (cc) FACEBOOK(LET) / flickr)

Der Algorithmus des sozialen Netzwerks soll mit einer Wahrscheinlichkeit von 88 Prozent die sexuelle Orientierung eines Users erkennen, bestärkt in Wahrheit jedoch vor allem Vorurteile.



Von Katharina Schüller



"Zeige mir deine Facebook-Likes, und ich sage dir, wer du bist." Wie ein Lauffeuer verbreitete sich Anfang Dezember die Botschaft, dass ein derartiger Facebook-Algorithmus Donald Trump zum Wahlsieg verholfen haben soll. Viele renommierte Medien stellen diese Behauptung in Frage, denn bewiesen hat der auslösende Artikel im Schweizer "Das Magazin" den Zusammenhang keinesfalls.



Doch warum wird nicht auch der Algorithmus selbst hinterfragt? Grund dazu gibt es, schließlich behauptet dessen Entwickler, dass er aufgrund von "Gefällt-mir"-Angaben, psychometrischer Tests und dem Facebook-Profil einer Person genaue Aussagen über ihre Persönlichkeit treffen könne. So könne, wie der Artikel im Magazin behauptet, mit einer Genauigkeit von 88 Prozent vorhergesagt werden, was für eine sexuelle Orientierung ein Mann hat. "Facebook knackt Ihre Psyche", verriet uns denn auch chip.de.

Fortsetzung nach Anzeige

Eine Treffsicherheit von nur etwa 45 Prozent

Dabei ist diese Zahl gar nicht die Genauigkeit der Prognose. Tatsächlich bedeutet das Ergebnis: Nimmt man je eine Person pro Gruppe, also einen homosexuellen und einen heterosexuellen Mann, so kann man diese mit einer Wahrscheinlichkeit von 88 Prozent ihren richtigen Gruppen zuordnen. Die Prozentzahl bemisst die so genannte "Area under the Curve" und bezieht sich auf den Vergleich zwischen den Gruppen, nicht auf die Prognosegüte an sich.



Doch auch eine echte Wahrscheinlichkeitsaussage wäre mit Vorsicht zu genießen. Es reicht für unsere Zwecke aus, von einer groben Schätzung von rund zehn Prozent Homosexuellen in der Gesamtbevölkerung auszugehen. In einer Gruppe von 10.000 Personen wären dann 9.000 hetero- und 1.000 homosexuell. Wer alle Menschen als heterosexuell klassifizierte, überträfe den Algorithmus schon um zwei Prozentpunkte, läge aber bei den Homosexuellen sicher falsch.



Ein etwas komplexerer Algorithmus, der in beiden Gruppen eine Korrektheit von 88 Prozent besäße, würde in der ersten Gruppe 7.920 Personen als hetero- und 1.080 fälschlicherweise als homosexuell einschätzen. In der zweiten Gruppe werden 880 Personen korrekt eingeschätzt, 120 falsch. Aufaddiert wird also für 1.960 Personen die Aussage getroffen, dass sie homosexuell sind. Davon sind aber tatsächlich nur 880 homosexuell, was zu einer Treffsicherheit von nur etwa 45 Prozent führt. Das ist eine ziemlich enttäuschende Leistung, die sich unmittelbar aus dem Satz von Bayes ergibt.



Algorithmus formalisiert Alltags-Klischees und liegt oft daneben



Bei Frauen, so wird berichtet, könne man die sexuelle Orientierung nur mit 75 Prozent Sicherheit vorhersagen. Mit der gleichen Analyse wie oben ergibt sich daraus, dass nur 25 Prozent von allen als homosexuell erkannten Frauen tatsächlich homosexuell sind. Die meisten sind Fehldiagnosen.



Also, wenn Sie wissen, ob sie homosexuell sind, dann sagt Ihnen der Algorithmus nichts Neues. Wenn Sie sich nicht sicher sind und Sie die Diagnose "homosexuell" erhalten, dann ist dies wahrscheinlich ein Irrtum.



Selbst wenn alle Daten korrekt wären, ist der Algorithmus kaum mehr als eine Formalisierung von Alltags-Klischees. Wenn ein Mann freimütig erzählt, dass er sich brennend für Make-Up und Mode interessiert, müssen wir uns selbstkritisch fragen, wie gefeit wir vor unwillkürlichen Einschätzungen sind. So folgert auch der Algorithmus: Männer, die die Kosmetikmarke MAC mögen, sind mit höherer Wahrscheinlichkeit homosexuell. Eher sollten wir uns also darüber Sorgen machen, wie sehr Facebooks Algorithmus die in unseren Köpfen verankerten Vorurteile bestärkt.