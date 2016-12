Lebens- und Glaubensgeschichen

34 queere Katholiken im Ringen mit der Kirche

Kirche unterm Regenbogen . für queere Katholiken noch immer eine Utopie

Das neue Buch "Und GOTT sah, dass es sehr gut war" soll Bewusstsein, Verständnis und Akzeptanz für katholische LGBTI fördern.



Muss man an der Kirche verzweifeln, wenn eine schwangere Gemeindereferentin einen Tag, bevor ihr Mutterschutz beginnt und sie zum zweiten Mal Mutter wird, von ihrem Bistum entlassen wird, weil sie als lesbische Frau keinen Ehemann und Vater vorweisen kann?



Wie fühlt es sich für eine lesbische Mutter an, durch ihr Coming-out in einem katholischen Umfeld den Umgang mit den eigenen Kindern zu verlieren? Was müssen schwule Katholiken in Albanien und Russland durchmachen? Kann man als offen schwuler Ordensmann in einem Kloster leben oder muss man austreten, um mit sich im Reinen zu sein? Kann der katholische Glaube Menschen helfen, die sich auf dem Trans-Weg befinden?



Dies sind nur einige der Fragen, mit denen sich die Autoren des neuen Buches "Und GOTT sah, dass es sehr gut war" in ihrem Ringen mit der katholischen Kirche konfrontiert sahen.

Autoren zwischen 20 und 80 Jahren

Der Sammelband "Und GOTT sah, dass es sehr gut war" ist in diesem Monat bei Eseburanza Publishing erschienen Bild vergrößern

Insgesamt 34 Lebens- und Glaubensgeschichten von katholischen LGBTI haben die beiden Herausgeberinnen Sandra Taylor und Hazel Barnes in diesem Band versammelt. Die Autoren sind zwischen 20 und 80 Jahren alt und kommen aus Albanien, Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Russland, Spanien und Tschechien.



Entstanden ist das Buch als Projekt des "European Forum of LGBT Christian Groups", zu dem auch die Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) gehört. Seit diesem Monat ist es in einer deutschen Übersetzung erhältlich. Nicole Warning, die die deutsche Übersetzung koordiniert hat, und Verlegerin Ineke Lautenbach stellten es im Rahmen der jährlichen Tagung kirchlicher Lesben in der Akademie Bad Boll bei einer Lesung vor.



"Die Geschichten der 34 LSBT-Katholik_innen in diesem Buch werden Ihr Leben verändern", versichert die amerikanische Ordensschwester Jeannine Gramick in ihrer Einleitung. Die einzelnen Beiträge sollen leise oder laut gelesen werden und zwar von allen Menschen – religiös oder nicht, queer oder nicht.



Die Autoren erzählen in "Und GOTT sah, dass es sehr gut war" ihre Geschichten, um dazu beizutragen, Bewusstsein, Verständnis und Akzeptanz für LGBTI-Katholiken zu fördern, und die Wege derer zu ebnen, die noch daran arbeiten, ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität und ihr Katholisch-Sein gleichzeitig leben zu können. (cw/pm)

Infos zum Buchi Sandra Taylor, Hazel Barnes (Hrsg.): Und Gott sah, dass es sehr gut war. Katholische LSBT-Menschen aus Europa erzählen ihre Geschichten. 222 Seiten. Eseburanza Publishing. Nieuwegein / Niederlande 2016. 15 €. ISBN 978-90-8883-021-1.