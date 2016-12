Berlin: LSVD bietet Sprachkurse für queere Flüchtlinge an

Ab sofort ist eine Anmeldung bei der LSVD-Sprachakademie möglich (Bild: LSVD Berlin-Brandenburg)

In der Hauptstadt können Geflüchtete ab Januar in der LSVD-Sprachakademie Deutsch lernen.



Ab Januar 2017 beginnt der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD) mit regelmäßigen Deutschkursen für homosexuelle und transgeschlechtliche Geflüchtete. Die Kurse werden in der neuen LSVD-Sprachakademie in Berlin-Schöneberg (Akazienstraße 3a) veranstaltet.



Ziel des Projektes ist es, die Aufnahmebedingungen von homosexuellen und transgeschlechtlichen Geflüchteten zu verbessern. Im geschützten Raum sollen – frei von Diskriminierungen durch andere Kursteilnehmer – Sprachkompetenzen erworben werden.



Das Projekt wird durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds gefördert. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin unterstützt das Projekt mit Geld und als Kooperationspartner. Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) hat bereits einen Besuch der LSVD-Sprachakademie für Ende Januar angekündigt. (pm)