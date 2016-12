Vermisstes Lesbenpaar: Polizei findet zwei Leichen

Elke W. (li.) und Beate N. aus Gersthofen in der Nähe von Augsburg werden seit dem 9. Dezember 2016 vermisst (Bild: Polizei)

Gersthofen

Seit dem 9. Dezember werden Elke W. und Beate N. aus dem schwäbischen Gersthofen vermisst – nun wurden in der Nähe zwei verscharrte Tote entdeckt.



Die furchtbare Vermutung der Polizei, dass Elke W. und Beate N. aus dem Gersthofener Stadtteil Hirblingen ermordet wurden, scheint sich zu bestätigen. Am Mittwoch entdeckten die Ermittler in der Nähe ihres Wohnorts zwei am Fluss Schmutter vergrabene menschliche Leichen. Die Identifizierung dauere noch an.



Das lesbische Paar war am 9. Dezember spurlos verschwunden (queer.de berichtete). Bereits vor einer Woche nahm die Polizei, die eine 35-köpfige Sonderkommission eingerichtet hatte, einen 31-jährigen Nachbarn fest. Er steht unter dem Verdacht, die beiden 49 und 50 Jahre alten Frauen ermordet zu gaben. Bei dem Verdächtigen war nach Angaben der Ermittler eine Rechnung über einen nicht mehr auffindbaren Spaten gefunden worden, den er nach dem Verschwinden von Elke W. und Beate N. in Gersthofen gekauft haben soll.

Der tatverdächtige Nachbar schweigt

Weitere Angaben zu den Verdachtsmomenten machte die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht. Der 31-Jährige, der in der Justizvollzugsanstalt Gablingen in Untersuchungshaft sitzt, schweigt zu den Vorwürfen. Über die Motive des mutmaßlichen Doppelmords kann daher bislang nur spekuliert werden.



"Wenn ich jetzt an der Straße an diesem Haus vorbei fahre, ist die Betroffenheit unvorstellbar", erklärte der Gersthofener SPD-Stadtrat und Vorsitzende des Sportvereins CSC Hirblingen-Batzenhofen Peter Schönfelder am Mittwoch gegenüber der "Augsburger Allgemeinen". Was ihn zusätzlich traurig stimme: "Die Opfer haben ein ganz normales Leben geführt – und trotzdem haben sie offenbar keine richtige Beziehung zu diesem Dorf entwickeln können. Ich muss mir den Vorwurf machen: Ich habe sie nicht gekannt." Hirblingen hat etwa 1.000 Einwohner. (cw)