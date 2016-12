Alles neu bei queer.de

Die neue Seite ist seit Donnerstagmittag online. Nach 13 Jahren haben wir auch das Logo leicht angepasst

Von Micha Schulze

Heute, 11:08h, 9 Kommentare

Nach vielen Monaten harter Arbeit im Hintergrund ist es nun endlich vollbracht: queer.de erscheint ab heute in einem neuen Design. Über acht Jahre nach dem letzten Relaunch war dies auch bitter nötig.



Freundlicher, übersichtlicher und zeitgemäßer präsentieren wir nun unsere Artikel – ohne auf die inhaltliche Vielfalt zu verzichten und unter Berücksichtigung jahrelanger Lesegewohnheiten. Viele User-Anregungen haben wir aufgenommen, etwa eine größere Grundschrift oder die Integration von "Kurz gemeldet" und "Blog" in die klassischen Themenkanäle. Die Möglichkeit der Bewertung von User-Kommentaren, die immer wieder für Ärger sorgte und nur von wenigen genutzt wurde, haben wir abgeschafft.

Mobile User profitieren von responsiver Seite

Die neue Seite ist weitgehend responsiv und zeigt dir dieselben Inhalte, egal ob du queer.de am 28-Zoll-Monitor im Büro, auf dem iPad auf dem Sofa oder in der Straßenbahn auf dem Smartphone liest. Dies ist eine deutliche Verbesserung insbesondere für die mobilen Nutzer, deren Anteil kontinuierlich wächst.



Wichtig war uns, dass trotz Relaunch nichts verloren geht. Die über 25.000 Artikel, die wir seit 2003 veröffentlicht haben, stehen dir weiterhin als einmaliges Online-Archiv der LGBTI-Community im neuen Design zur Verfügung. Ganz nebenbei haben wir dafür gesorgt, dass sich die einzelnen Seiten spürbar schneller aufbauen und wir technisch bereit für weitere Verbesserungen sind.



Ein kleines Dankeschön haben wir an unsere Abonnenten, die queer.de mit freiwilligen Beiträgen ihrer Wahl unterstützen und damit in der jetzigen Vielfalt überhaupt erst ermöglichen: Auf Wunsch erhalten sie eine werbefreie Version ohne blinkende Banner und für manche nervige Pop-Ups (die unsere Grundfinanzierung sicherstellen).



Wir haben die neuen Funktionen auf Herz und Nieren getestet, dennoch können sich natürlich Bugs und falsche Verlinkungen eingeschlichen haben. Für jeden Hinweis im Voraus vielen Dank! Wir hoffen, dass euch der Relaunch gefällt. Wir sind überzeugt, dass er mithilft, dass das "Zentralorgan der Homo-Lobby" im wichtigen Wahljahr 2017 noch stärker wahrgenommen und gehört wird.