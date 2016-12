Obama: Kritik von Homo-Aktivisten hat mich verletzt

Marc Nozell / flickr) Barack Obama gibt Mitte Januar das Zepter an Donald Trump ab (Bild:

US-Präsident Barack Obama hat sich in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Magazin "The Atlantic" frustriert über die andauernde Kritik von Homo-Aktivisten während seiner Präsidentschaft geäußert.



Als Beispiel nannte er die Beschwerde über die angeblich zu langsame Legalisierung von offener Homosexualität im Militär, die erst nach einer langwierigen Studie zweieinhalb Jahre nach Obamas Amtsantritt umgesetzt wurde (queer.de berichtete). "Während jeder Rede haben mich Homo-Aktivisten auf meinen Veranstaltungen angebrüllt. Als ich gesagt habe: 'Hey, Mann, ich bin ja mit euch nicht nur einer Meinung, ich habe auch eine Strategie, um das Ziel zu erreichen. Wir führen die Strategie aus. Wie hilft es eurem Anliegen, wenn ihr mich anbrüllt?'"

Obama: Kritik ist trotzdem nützlich, selbst wenn sie "unangebracht" ist

Obama warf vielen schwul-lesbischen Aktivisten – wie auch Aktivisten, die sich für eine Reform der Einwanderungspolitik stark machen – "Unkenntnis" vor. Sie hätten ihre "Hausaufgaben" oft nicht gemacht. Im Interview meinte der Demokrat zudem, die Kritik habe ihn "ein wenig verletzt". Allerdings habe er auch Verständnis für die kompromisslose Haltung von Aktivisten: "Manchmal ist es nützlich, wenn man von Aktivisten an etwas erinnert und nicht selbstgefällig wird, auch wenn man oft denkt, dass ihre Kritik unangebracht ist."



Nach seinem Wahlsieg im Herbst 2008 war Obama während seiner ersten Amtszeit von LGBTI-Aktivisten insbesondere attackiert worden, weil er die Öffnung der Ehe ablehnte. Damals befürwortete er – wie auch andere führende Demokraten wie Hillary Clinton oder Vizepräsident Joe Biden – nur eingetragene Partnerschaften. Erst Mitte 2012 erklärte er als erster Präsident der US-Geschichte, dass er die Gleichstellung von Schwulen und Lesben im Eherecht befürworte (queer.de berichtete). Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Umfragen gedreht – erstmals sprach sich eine Mehrheit der Amerikaner für die Gleichbehandlung aus. Drei Jahre später erklärte schließlich der Supreme Court, das Ehe-Verbot für gleichgeschlechtliche Paare sei diskriminierend und müsse sofort aufgehoben werden (queer.de berichtete).



Obamas früherer Berater David Axelrod gestand 2015, dass der Präsident die Ehe für alle eigentlich nie abgelehnt habe. Er habe seine homofreundliche Haltung im ersten Wahlkampf aber verschleiert, um religiöse afro-amerikanische Wähler nicht zu verprellen (queer.de berichtete). (dk)