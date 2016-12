Ein Schwulenaktivist wird zum Homohasser

Das hochkarätig besetzte Drama "I Am Michael" mit James Franco, Zachary Quinto und Emma Roberts versucht, eine wahre Geschichte filmisch aufzuarbeiten. Erzählt wird die abstruse Wandlung des ehemaligen US-Schwulenaktivisten Michael Glatze, der nach einer Nahtoderfahrung plötzlich nicht nur angeblich hetero wird, sondern gleichzeitig zum homohassenden Pastor mutiert.



Glatze, gespielt von James Franco, war zunächst an vorderster Front in der LGBT-Bewegung aktiv und gründete unter anderem das Magazin "Young Gay America" mit. In seinen Freund Bennett (Zachary Quinto) ist er unsterblich verliebt. Doch dann bekommt er gesundheitliche Probleme und befürchtet, die gleiche Herzkrankheit zu haben, an der schon sein Vater starb. Michael beschließt, ein gläubiger Christ zu werden, heiratet eine Frau (Emma Roberts) und betrachtet Homosexualität fortan als "schädlich". Wie viele Fundamentalisten ist Glatze bis heute davon überzeugt, dass Schwule und Lesben "geheilt" werden können.



"I Am Michael" ist das Spielfilm-Regiedebüt von Justin Kelly, produziert wurde das Drama von Gus van Sant. Nachdem es bereits 2015 auf einigen Festivals wie Sundance und der Berlinale lief, gibt es nun einen offiziellen Trailer und mit dem 27. Januar 2017 einen Starttermin in den USA. Wann das Biopic in die deutschen Kinos kommt, steht noch nicht fest. (cw)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film