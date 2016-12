Heute, 09:17h, Noch kein Kommentar



"The Royals – Die komplette 2. Staffel" ist am 20. Dezember 2016 auf DVD und Blu-ray erschienen

Intrigen, Skandale und ausschweifende Partys – der Inbegriff des britischen Königshauses? "The Royals", die erste fiktionale Eigenproduktion des amerikanischen Senders "E! Entertainment", erzählt ein etwas anderes Leben am Hof – sexy Prinzen, Party-Prinzessinen, jede Menge Liebesdrama und über allem herrscht Liz Hurley als machtbesessene Queen Helena.



Nach dem tragischen Mord an König Simon übernimmt sein arroganter Bruder Cyrus mithilfe von Queen Helena den Thron. Während Prinz Liam den Tod seines Vaters rächen will, versucht Prinzessin Eleanor einfach weiter in ihrer bunten Scheinwelt zu leben wie bisher. Bündnisse werden geschlossen, Freunde werden zu Feinden und nichts ist mehr so wie es scheint…



Inspiriert von Shakespeares berühmten Drama "Hamlet" dreht sich "The Royals" um das Leben einer fiktiven Königsfamilie, die sich im England des 21. Jahrhundert dem Konflikt zwischen Tradition und Moderne stellen muss. Prinz William sieht sich nach dem Tod seines Bruders mit der Rolle des direkten Thronfolgers konfrontiert, König Simon überlegt, die Monarchie abzuschaffen, während seine manipulative Frau Helena und sein schwuler Bruder Cyrus um jeden Preis an der Macht bleiben wollen. Dabei schrecken sie vor nichts zurück, um ihre Familie und deren Ruf rein zu halten und gleichzeitig ihre partyfreudige und sexlüsterne Brut unter Kontrolle zu bringen.



Denn Williams heimliche Beziehung zu einer jungen Amerikanerin und der leichtlebige Lebenswandel der attraktive Prinzessin Eleanor, die ihre Zeit am liebsten mit Sex, Drogen und Glamour verbringt, passt so gar nicht in das traditionelle Bild des königlichen Hauses. (cw/pm)

Direktlink | Englischer Trailer zur 2. Staffel von "The Royals"

Wir verlosen drei DVDs und zwei Blu-rays

Für die User von queer.de hat STUDIOCANAL Home Entertainment freundlicherweise drei DVDs und zwei Blu-rays "The Royals – Die komplette 2. Staffel" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD oder Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 31. Dezember 2016, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



The Royals – Die komplette 2. Staffel. Drama-Fernsehserie. USA 2016. Regie: Mark Schwahn, Michael Lange, Tom Vaughan, Tara Nicole Weyr, James Lafferty, Les Butler. Darsteller: Liz Hurley, William Moseley, Alexandra Park, Joan Collins. Sprache: Deutsch, Englisch. Untertitel: Deutsch (optional). Laufzeit: 417 Minuten. Extras: 7 Featurettes, Interviews mit den Darstellern, Trailer, Wendecover. FSK 12. Studiocanal Home Entertainment Germany