David und Khaled gegen die Traditionen

David (Max von Pufendorf) und Khaled (Omar El-Saeidi) sind ein glückliches schwules Paar in Hannover. Nur zu gern würden sie sich verpartnern. Doch der arabischstämmige Khaled schiebt sein Coming-out in der Familie wegen seines homophoben Vaters Aledrissi (Ramin Yazdani) immer wieder hinaus.



Nach Jahren taucht außerdem unerwartet Davids Mutter Lea (Maren Kroymann) auf. Die erfolgreiche Anwältin hat scheinbar zu ihrem jüdischen Glauben zurückgefunden und ist fest entschlossen, bei David einzuziehen. Immerhin gehört ihr die Wohnung.



Doch damit nicht genug: Plötzlich steht die schwangere Sarah (Franziska Brandmeier) vor Davids Tür und behauptet, das Kind sei von ihm. David ist geschockt, Khaled sauer, nur Lea sieht in dem Enkel ein Zeichen Gottes und verspricht, Davids finanzielle Probleme zu lösen, sollte er die Vaterschaft anerkennen.



Zu allem Überfluss bahnt sich auch noch ein lokaler "Nahostkonflikt" an: Lea kündigt als neue Geschäftsführerin der Jüdischen Gemeinde den Mietvertrag für Aledrissis Restaurant. Die Situation gerät vollends außer Kontrolle. Wird Davids und Khaleds Liebe diesen Sturm überleben?

Die Kraft, die Gutes will und Böses schafft



Ein Jahr nach der TV-Premiere hat Pro-Fun die NDR-Komödie "Familie verpflichtet" auf DVD veröffentlcht

"Familie verpflichtet" ist eine turbulente Culture-Clash-Familienkomödie, die sich mit dem Aufeinanderprallen verschiedener Generationen, Religionen und Kulturen auf spielerisch-humoristische und gleichzeitig tiefgründige Weise auseinandersetzt. Der Film von Hanno Olderdissen, der vor einem Jahr die NDR-Reihe "Nordlichter" eröffnete, ist jetzt bei Pro-Fun auf DVD erschienen.



Khaled und David, auch wenn letzterer es nicht so offen zeigen kann, lieben ihre Eltern. Sie leiden mit ihnen gleichermaßen wie durch sie und deren oftmals traditionsbehaftetes Denken und Handeln. Gleiches gilt für die jeweiligen Elternteile, die für ihre Kinder nur das Beste wollen – doch sich nur schwer von ihren persönlichen Befindlichkeiten und moralischen Vorstellungen lösen können.



Eine alle Protagonisten umnebelnde Kraft, die Gutes will und Böses schafft, zieht sich durch die Komödie mit viel Herz und Witz. Fast jeder – unabhängig von Religionszugehörigkeit, Herkunft, Heimat, des Alters oder der sexuellen Orientierung – wird sich in dieser Geschichte wiederfinden. Denn wenn es etwas Universelles auf der Welt gibt, das alle Menschen gleichermaßen berührt und verpflichtet, dann wohl tatsächlich die Familie. (cw)





Infos zur DVD



Familie verpflichtet. Komödie. Deutschland 2015. Regie: Hanno Olderdissen. Darsteller: Max von Pufendorf, Omar El-Saeidi, Maren Kroymann, Ramin Yazdani, Franziska Brandmeier, Nikola Kastner, Kristin Hunold, Hendrik von Bültzingslöwen, Corny Littmann, Michael Prelle. Laufzeit: 90 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Untertitel: Englisch (optional). FSK 12. Pro-Fun Media