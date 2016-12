"In unserer Region gibt es keine Lesben und Schwulen"

Von Micha Schulze

Heute, 05:54h, 1 Kommentar

Am 19. Dezember sind die dritten Hirschfeld-Tage zu Ende gegangen, nach Berlin 2012 und NRW 2014 fanden sie in diesem Jahr gleich in drei Bundesländern statt. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld als Veranstalterin kooperierte dabei mit neun regionalen Partnern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.



Über 100 Veranstaltungen standen flächendeckend auf dem Programm, von Apolda bis zum Zwickauer Land, doch wenn man nach "Hirschfeld-Tage" googelt, findet man fast nur Berichte von queer.de. Die lokalen und regionalen Medien haben die einmalige LGBTI-Veranstaltungsreihe nahezu komplett ignoriert.



Selbst von der Eröffnungsgala am 5. November im Theater Erfurt, zu der immerhin Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) und Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping (SPD) als Schirmherren und Marianne Rosenberg als Stargast kamen, berichtete kein einziger Sender und keine einzige Tageszeitung.



An mangelnder Öffentlichkeitsarbeit habe es nicht gelegen, versichert Jörg Litwinschuh, der geschäftsführende Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, gegenüber queer.de. Mit Holger Wetzel Kommunikation habe er im Vorfeld der Gala ein PR-Büro bauftragt, um direkten Kontakt mit Redaktionen in allen drei Bundesländern aufzunehmen.



Aus den Redaktionen hagelte es vielfältige Absagen



Der vorläufige Abschlussbericht des Medienprofis liest sich ernüchternd. "Unser Eindruck: Journalist_innen sind derzeit verunsichert und berichten deshalb lieber gar nicht", schreibt Holger Wetzel. "Die Bandbreite der Absagen war vielfältig: 'Bei uns passiert so viel, da kann ich Ihnen nicht versprechen, ob ich das Thema noch unterbringen kann', 'Ich weiß gar nicht, wer bei uns für solche Themen zuständig ist', 'Ich habe Urlaub und keine Vertretung'." . Der Chefredakteur einer Tageszeitung habe ihm sogar am Telefon erklärt: "In unserer Region gibt es keine Lesben und Schwulen."



Wetzel stellt die Frage, ob es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen redaktionelle "Maulkörbe" gebe: "Denn oft war die erste Reaktion überaus positiv und sah nach der Redaktionssitzung ganz anders aus. Zumindest scheinen LSBTTIQ-Themen intern schwer durchzubringen zu sein oder werden nur allzu gern vom Treffen des örtlichen Taubenzüchterverbands verdrängt."







Mit diesem Facebook-Post machte Björn Höcke, Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen, Stimmung gegen die Hirschfeld-Tage

Jörg Litwinschuh hat den Verdacht, dass die Attacken der AfD gegen die Hirschfeld-Tage für die Zurückhaltung der Medien mit verantwortlich sein könnten – so hatte Thüringens AfD-Chef Björn Höcke mehrfach einen sexualpädagogischen Workshop zum Thema Analverkehr mit angeblichen Kürzungen bei Klassenfahrten in Verbindung gebracht ( queer.de berichtete ). "Die AfD hat die Hirschfeld-Tage missbraucht, um Stimmung gegen die Thüringer Landesregierung zu machen und um die Vielfaltspädagogik zu diskreditieren", so der Vorstand der Hirschfeld-Stiftung gegenüber queer.de. "Ob die Journalisten Angst vor unseren Themen haben oder sich einfach nicht die Mühe machen wollten oder konnten zu berichten, da bin ich mir noch unsicher."Dennoch sei es ein "großer Erfolg, dass neun Vereine in drei Bundesländern gemeinsam mit uns eine so breite und hochaktuelle Veranstaltungsreihe umgesetzt haben", zieht Jörg Litwinschuh ein ingesamt positives erstes Fazit: "Die Hirschfeld-Tage haben die Vernetzung der LSBTTIQ-Vereine in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gestärkt und auch zu mehr Sichtbarkeit deren Arbeit beigetragen. Erstmals wurden die beteiligten Vereine auch von säschischen und thüringischen Landesprogrammen gefördert, und wir konnen durch eine Spende der VP Bank auch Stellen schaffen, wenn auch nur Minijobs."Wenn sämtliche Auswertungen vorliegen, werde die Bundesstiftung ein endgültiges Resümee ziehen und entscheiden, wann und wo die nächsten Hirschfeld-Tage stattfinden sollen. Im Gespräch sei etwa Bayern.