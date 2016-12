Heute, 09:50h, Noch kein Kommentar



Der "Club der roten Bänder – Staffel 2" ist am 23. Dezember 2016 auf DVD und Blu-ray erschienen

Erschüttert von den Ereignissen um Alex (Timur Bartels), kämpfen Leo (Tim Oliver Schultz), Jonas (Damian Hardung), Emma (Luise Befort), Toni (Ivo Kortlang) und Hugo (Nick Julius Schuck) weiterhin gegen ihre Krankheiten. Erneut durchleben die jugendlichen Patienten tragische, lustige und dramatische Momente, in denen sie trotz ihrer ganz persönlichen Schicksale nicht allein sind. Als Mitglieder des "Club der roten Bänder" haben sie immer die anderen an ihrer Seite. Sie helfen sich gegenseitig, unterstützen sich und sind füreinander da. Doch dann gerät die Existenz des Clubs in Gefahr: Persönliche Zwists und der immerwährende gesundheitliche Druck führen zu einem Riss, der den Club auf die stärkste Bewährungsprobe seit seiner Gründung stellt…



Ein Rekord jagte den nächsten: "Club der roten Bänder – Staffel 2" avancierte bei der TV-Ausstrahlung auf Vox erneut zum absoluten Quotenhit und schaffte es, den Erfolg der Auftaktstaffel noch einmal zu toppen. Alleine die Finalfolge erreichte einen Marktanteil von 15,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und 3,23 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren. Grund genug, die bewegende Geschichte der schwer kranken Jugendlichen und ihrer außergewöhnlichen Freundschaft fortzusetzen! Vox-Geschäftsführer Bernd Reichart kündigte für 2017 die dritte und finale Staffel an: "Wir und auch Albert Espinosa wollen "Club der roten Bänder – Staffel 2" am liebsten als Trilogie erzählen. Und die Geschichte liegt uns zu sehr am Herzen, als dass wir sie nun darüber hinaus strecken und dadurch verwässern würden." Nun können die Zuschauer zunächst noch einmal bei "Club der roten Bänder – Staffel 2" DVD und Blu-ray mitfiebern. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen drei Blu-ray-Boxen

Für die User von queer.de hat Universum Film freundlicherweise drei Blu-ray-Boxen "Club der roten Bänder – Staffel 2" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray-Box gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 2. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur Blu-ray-Box



Club der roten Bänder – Staffel 2. Fernsehserie. Deutschland 2016. Regie: Richard Huber, Felix Binder, Andreas Menck, Sabine Bernardi. Darsteller: Tim Oliver Schultz, Damian Hardung, Luise Befort, Ivo Kortlang, Nick Julius Schuck. Laufzeit: ca. 474 Minuten. Sprache: Deutsch. FSK 12. Universum Film GmbH