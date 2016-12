LGBTI-Flüchtlinge beim Canal Pride in Amsterdam

Heute, 13:39h, Noch kein Kommentar

"Wie eine Rose, die aus dem Riss im Beton wächst" heißt eine neue Handreichung der Schwulenberatung Berlin, die über die besondere Situation von queeren Flüchtlingen informiert. Sie richtet sich an Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich mit geflüchteten Menschen in Kontakt kommen.



"Mit dieser Broschüre möchten wir Handwerkszeug vermitteln, das befähigt, Beratung und Unterstützung für LSBT*I* Geflüchtete so zu gestalten, dass sie dadurch empowert werden", heißt es in der über 80-seitigen Handreichung. "Voraussetzung dafür ist es, als beratende und unterstützende Person ein Rollenverständnis zu haben, das eine Reflexion sowohl der Besonderheiten der Situation von LSBT*I* Geflüchteten als auch der eigenen Positionierungen beinhaltet und das ein Bewusstsein für strukturelle Machtverhältnisse in die Praxis integriert."



Die Broschüre, die mehrere praktische Checklisten enthält, wurde in Kooperation mit anderen Berliner Initiativen wie GLADT, LesMigraS, dem LSVD und dem Sonntagsclub erstellt und vom Berliner Senat finanziell gefördert. Eine PDF-Version gibt es hier zum Download. (cw)