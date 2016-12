Heute, 18:37h, Noch kein Kommentar

Nach über zwölf Jahren kehrt der todkranke Louis erstmals in seinen Heimatort zurück und versetzt damit seine Familie in helle Aufregung. Doch die anfängliche Freude über die Heimkehr des verlorenen Sohnes und Bruders schlägt schnell um: Alte Wunden brechen auf, und bald finden sich alle zurück in alten Mustern, vollkommen unfähig, miteinander zu sprechen. Wird der Mittdreißiger erzählen können, dass er zum Abschiednehmen zurückgekommen ist?



In dem bewegenden Familiendrama "Einfach das Ende der Welt" brillieren Marion Cotillard, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel und Nathalie Baye als zerrissene Familie, in deren schmerzvoll gescheiterter Kommunikation ein Ruf nach Liebe steckt. Der neue Film von Regie-Wunderkind Xavier Dolan ("Mommy", "Herzensbrecher") startet am Donnerstag im Kino.

Louis' Flucht vor zwölf Jahren bleibt ein Rätsel



Poster zum Film: "Einfach das Ende der Welt" startet am 29. Dezember 2016 im Kino

Dolan schafft eine bedrückende visuelle Enge zwischen Blutsverwandten, die weiter nicht voneinander entfernt sein könnten, und erhielt dafür bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes den Großen Preis der Jury. Der Film über Nähe und Fremdheit in der eigenen Familie – eine Mischung, die nicht wenige Lesben und Schwule nur allzugut kennen dürften – basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück des schwulen Autors Jean-Luc Lagarce, der 1995 an den Folgen von Aids verstarb.



Warum Louis einst seine Familie verließ, bleibt in dem wortreichen Drama allerdings bis zum Ende unklar – auch wenn viele seine nur angedeutete Homosexualität als Auslöser vermuten werden. Die Hauptfigur selbst sagt zu Beginn des Films lediglich: "Es gibt Dinge im Leben, die einen dazu bewegen, aufzubrechen, ohne zurückzublicken. Aber es gibt genauso viele Dinge, die einen dazu bewegen, zurückzukehren."



Xavier Dolan will den Zuschauer entscheiden lassen: "Ich fühlte keine Notwendigkeit, Dinge zu erklären", meinte der Regisseur zu seinem Film. "Meiner bescheidenen Meinung nach, ging er nicht, weil er schwul ist, sondern weil man manchmal an Orten aufwächst, wo man einfach nicht reinpasst, wo man keine Beziehung zu den Menschen aufbauen kann." (cw)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zum Film



Einfach das Ende der Welt. Originaltitel: Juste la fin du monde. Drama. Kanada/Frankreich 2016. Regie: Xavier Dolan. Darsteller: Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Léa Seydoux, Nathalie Baye. Laufzeit: 95 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Weltkino. Kinostart: 29. Dezember 2016