Der Weltraum – unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2017. Auf dem kleinen blauen Klasse-M-Planeten im Alpha-Quadranten raucht es an allen Ecken und Enden. Despoten und Dummschwätzer versuchen, die Erde in ein angebräuntes Zeitalter zurück zu beamen.



Wenn das so weiter geht könnte sich die Welt, wie wir sie kennen, in allgemeiner Intoleranz auflösen. Doch zum Glück gibt es da noch "die bunte Seite der Macht": die Regenbogen-Rebellen und -Rebellinnen der Röschen Sitzung. In ihrer kleinen, gemütlichen Kolonie namens "Köln" werden sie niemals müde, mit schrillem Frohsinn und scharfem Witz gegen eine drohende Verspießung anzukämpfen.



Auch in diesem Jahr trifft sich die altbewährte Besatzung wieder im Kulturbunker Mülheim, um unter dem Motto "Der rosa Planet – die bunte Seite der Macht" gemeinsam mit dem Publikum, egal welcher Spezies – sogar heterosexuellen Humanoiden – zu feiern, um so wieder etwas mehr Farbe ins Universum zu zaubern und der Diktatur des Grauen(s) zu trotzen.



Die Röschen Sitzung sind: Gilly Alfeo, Matthias Brandebuse-meyer, Rainer Breuer, Stephan Isermann, Nina Moers, George Le Bonsai, Marion Radtke, Manuel Rittich, Stephan Runge, Dada Stievermann und Claus Vincon.



Als Gäste sind dabei: Abends mit Beleuchtung, die Rosa Funken, Burning Feet, Pink Poms, Bochemer Prümmchen und weitere Überraschungen. (cw/pm)

Die Röschensitzung ist seit 2005 ein fester Bestandteil des Kölner Karnevals (Bild: vvg-Köln)

Für die User von queer.de haben die Veranstalter freundlicherweise 3x2 Tickets für die Sitzung am Freitag, den 17. Februar 2017 im Kulturbunker Köln zur Verfügung gestellt.



Du willst einmal 2 Tickets gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 4. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Röschensitzung 2017: Der rosa Planet – die bunte Seite der Macht. Tickets gibt es nur noch für Termine am 10., 17. und 24. Feruar 2017, die anderen Vorstellungen sind ausverkauft. Location: Kulturbunker Köln, Berliner Str. 20, 51063 Köln. Anfahrt mit ÖPNV: U-Bahn Linie 4 bis Von-Sparr-Straße, S-Bahnen S 6, S 11 bis Bahnhof Mülheim, dann mit dem Bus Linie 152 bis Von-Sparr-Straße. Ticketpreis: 32 € (zzgl. VVK-Gebühr). Freie Platzwahl.