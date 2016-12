Hannover: Haftstrafen für Gayromeo-Erpresser

Hans Splinter / flickr) Erneut musste sich ein Gericht mit Männern befassen, die ein Online-Date zur Erpressung nutzten (Bild:

Das Jugendschöffengericht Hannover hat am Mittwoch zwei Junge Männer, die schwule Männer nach einer Kontaktaufnahme über das Portal PlanetRomeo ausgenommen hatten, zu mehrjährigen Gefängnisaufenthalten verurteilt.



Das Gericht belegte in dem Verfahren wegen gewerbsmäßiger Erpressung Senaton Z. (27) aus Laatzen mit zwei Jahren Haft und Roberto I. (21) aus Minden mit drei Jahren. In dem Prozess ging es um einen Mann, der sich der Zusammenfassung des Gerichts zufolge am 20. Januar 2016 die beiden Angeklagten als Escorts in sein Hotelzimmer bestellt hatte, ohne dass es vor Ort zu einer Einigung über Dienstleistungen gekommen sei.



In der Folgezeit hätten die beiden Angeklagten sowie eine weitere, gesondert verfolgte Person mehrfach telefonisch Kontakt zu dem Zeugen aufgenommen und diesen zu Geldzahlungen aufgefordert. Hierbei sollen sie gedroht haben, der Ehefrau des Mannes von seiner Homosexualität zu berichten und seiner Familie zu erzählen, dass er sexuelle Kontakte zu kleinen Jungen habe. Die Geldforderungen sollen in wechselnder Beteiligung geäußert worden sein, zuletzt am 18. Februar auf einem Autohof.

Fast 34.000 Euro waren nicht genug



Das Amtsgericht in Hannover wird sich weiter mit den Männern beschäftigen müssen (Bild: AxelHH / wikipedia

Der Bedrohte soll aus Angst insgesamt 33.700 Euro auf verschiedene Konten gezahlt haben, so das Gericht. Laut "Bild" soll es sich bei ihm um einen 49-jährigen Postangestellten aus Brandenburg mit Frau und Kind handeln, der sogar Kredite aufgenommen habe, um die Forderungen zu erfüllen. An die Polizei habe er sich gewandt, als es nicht mehr weiterging; die Ehe sei inzwischen zerbrochen.



Auf die Konten hatten die Angeklagten und ein weiterer mutmaßlicher Mittäter Zugriff. Bei dieser Person soll es sich um den Bruder von Senaton Z. handeln. Der 25-Jährige sitzt derzeit in U-Haft und wird wegen seiner späteren Festnahme gesondert verfolgt. Laut "Bild" sollen die Männer zwei weiteren Männern insgesamt über 20.000 Euro abgepresst haben.



In den letzten Monaten wurden mehrere ähnliche Fälle aus ganz Deutschland publik, in denen schwule Männer durch Online-Dates beraubt oder erpresst wurden. In München wurde erst vor wenigen Wochen ein 19-Jähriger nach einer öffentlichen Fahndung festgenommen, der zusammen mit weiteren jungen Männern einen 38-Jährigen überfallen und beraubt haben soll (queer.de berichtete). Im August wurde in Aalen ein Lastwagenfahrer zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, wei er seinen Hausarzt mit einer Outing-Drohung um Geld erpresst hatte (queer.de berichtete). (nb)