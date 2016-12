Heute, 10:26h, Noch kein Kommentar



"Mechanic: Resurrection" ist am 27. Dezember 2016 auf DVD und Blu-ray erschienen

Fünf Tage, vier Kontinente, drei Morde: Seine Tage als Elite-Killer hat Arthur Bishop (Jason Statham) hinter sich gelassen – dachte er zumindest! Doch dann holt ihn die mörderische Vergangenheit ein: Bishops Erzfeind Riah Crain (Sam Hazeldine) entführt seine Freundin Gina (Jessica Alba) und zwingt ihn zur Rückkehr in den alten Job. Innerhalb kürzester Zeit soll der "Mechanic" einmal um die ganze Welt reisen und das tun, was keiner so gut kann wie er: Drei schier unmögliche Auftragsmorde begehen und sie dabei wie Unfälle aussehen lassen.



Nach dem Überraschungs-Actionkracher aus dem Jahr 2011 überzeugt auch "Mechanic: Resurrection" mit einer Mischung aus rasanter Action, einer Prise Humor und einem großartigen Cast: Neben Jason Statham in der Hauptrolle ("Fast & Furious 7", "The Expendables") brillieren unter anderem Jessica Alba ("Sin City") als toughe Gina, Tommy Lee Jones ("Jason Bourne", "Men in Black") als exzentrischer Schurke Max Adams, Michelle Yeoh ("James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie") in der Rolle der Mei und Sam Hazeldine ("The Huntsman & the Ice Queen") als Bishops Erzfeind Riah Crain. Hinter der Kamera liefert der deutsche Regisseur Dennis Gansel ("Die Vierte Macht", "Die Welle") mit "Mechanic: Resurrection" ein überzeugendes und fulminantes Hollywood-Debüt ab



Fans von Actionthrillern, denen Agenten-Helden wie James Bond oder Ethan Hunt zu brav sind, werden am "Mechanic" Arthur Bishop ihre wahre Freude haben. Mit einer dynamischen Story und atemberaubenden Stunts zu Wasser, zu Land und in der Luft – an Schauplätzen wie Bangkok, Rio de Janeiro oder Sydney – steht "Mechanic: Resurrection" seinem Vorgänger in nichts nach und garantiert explosive Stimmung! (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen drei Blu-rays

Für die User von queer.de haben Universum Film sowie die Agentur Voll:Kontakt freundlicherweise drei Blu-rays "Mechanic: Resurrection" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 5. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur Blu-ray



Mechanic: Res urrection. Actionfilm. USA 2016. Regie: Dennis Gansel. Darsteller: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine. Extras: Featurettes, Interviews mit Cast & Crew, Making of, Videotagebuch von den Dreharbeiten. Laufzeit: ca. 474 Minuten. Sprache: Deutsch, Englisch. Untertitel: Deutsch, Englisch (optional). FSK 16. Universum Film GmbH