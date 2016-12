Gruppe schlägt 26-jährigen Schwulen krankenhausreif

Ein 26-jähriger schwuler Partygänger wurde am Freitagmorgen von Unbekannten in der Linzer Altstadt brutal zusammengeschlagen. Laut Polizeibericht wurden die Beamten gegen neun Uhr alarmiert und an den Hauptplatz gerufen. Beim Eintreffen fanden sie den 26-Jährigen, der blutverschmiert an einer Haltestelle saß. Ein Rettungsteam war bereits vor Ort.



Der junge Schwule sagte aus, dass er von mehreren unbekannten Personen aufgrund seiner Homosexualität attackiert und geschlagen worden sei. Nach Angaben der Polizei machte das alkoholisierte Opfer zunächst einen verwirrten Eindruck und konnte keine Details zu dem Vorfall angeben.

Gehirnerschütterung und zahlreiche Schürfwunden



Das Opfer postete ein Bild seiner Verletzungen auf Facebook (Bild: privat)

Das Linzer Kepler-Klinikum bestätigte am Samstag gegenüber lokalen Medien, dass bei dem 26-Jährigen eine Gehirnerschütterung festgestellt wurde, außerdem musste er wegen zahlreicher Schürfwunden am Kopf und im Gesicht behandelt werden.



Gegenüber dem Portal ggg.at nannte der junge Schwule nach dem ersten Schock Einzelheiten des Vorfalls. So sei er am Freitag gegen sieben Uhr vor einem Linzer Altstadt-Lokal von einem jungen Österreicher zunächst homophob beleidigt worden. "Er sagte mir, ich dürfe nicht mit ihm reden, sonst bricht er mir das Gesicht", so der 26-Jährige. Kurz darauf sei er dann von mehreren jungen Männern ohne Vorwarnung attackiert worden. Bei der Prügelattacke habe er sich die Oberlippe durchgebissen, weshalb er derzeit weder essen noch trinken könne.



Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei kündigte an, die Videoaufzeichnungen der Altstadt zu überprüfen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Landespolizeidirektion Oberösterreich per E-Mail an LPD-O-Oeffentlichkeitsarbeit@polizei.gv.at entgegen. (cw)