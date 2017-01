Robbie Rogers und Greg Berlanti sind verlobt

Robbie Rogers und Greg Berlanti haben an Silvester ihre Verlobung bekannt gegeben. Beide kündigten ihre bevorstehende Hochzeit in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook an und veröffentlichten ein Foto, auf dem sie lächelnd vor vier Musikern mit klassischen Instrumenten abgebildet sind. "Danke an jeden, der diesen Moment möglich gemacht hat", schrieb der 29-jährige Robbie Rogers. "Ich bin sehr glücklich und selig darüber, 2016 als Verlobter der Liebe meines Lebens zu beenden. Frohes Neues Jahr."



Berlanti veröffentlichte zeitgleich eine ähnliche Botschaft. Der 44-Jährige erklärte, dass 2016 für ihn eines der glücklichsten Jahre gewesen sei, in dem zwei Ereignisse sein Leben verändert hätten: So erinnerte er daran, dass er im Februar Vater geworden war – eine Leihmutter brachte damals seinen ersten Sohn Caleb zur Welt (queer.de berichtete).



Zudem habe er sich nun mit seinem "Seelenverwandten" verlobt, freute sich Berlanti. "Ich habe davon geträumt, dass diese zwei Dinge passieren, war aber nicht sicher, ob es möglich war. Danke an Freunde und Familie, die mir geholfen haben, meinen Weg zu finden, und diesen Moment erst möglich gemacht haben", so der Produzent.

Seit drei Jahren ein Paar

Seit Ende 2013 ist Greg Berlanti mit dem 15 Jahre jüngeren Fußballprofi Robbie Rogers liiert (queer.de berichtete). Rogers hatte sich als erster US-Profifußballer kurz zuvor als schwul geoutet und wollte danach zunächst seine Karriere beenden (queer.de berichtete). Nach viel internationalem Zuspruch spielt der frühere Nationalspieler aber bis heute weiter und konnte sogar mit seinem Team LA Galaxy den MLS-Pokal gewinnen.



Greg Berlanti gehört als als Regisseur, Drehbuchautor und insbesondere als Produzent zu den einflussreichsten TV-Machern in Hollywood. Er produzierte unter anderem TV-Serien wie "Dawson's Creek", "Brothers and Sisters", "The Arrow" und zuletzt "Supergirl". Zu seinen Arbeiten als Regisseur zählte der schwule Film "Der Club der gebrochenen Herzen – Eine romantische Komödie" aus dem Jahr 2000, bei dem unter anderem Zach Braff, Dean Cain und Timothy Olyphant mitspielten. (dk)