Park Chan-wooks Film "Die Taschendiebin" startet am 5. Januar 2017 bundesweit im Kino

Korea in den 1930er Jahren. Die schöne, aber unnahbare Lady Hideko lebt mit ihrem dominanten Onkel Kouzuki und ihrem ererbten Vermögen in einem abgelegenen Anwesen, dessen Herzstück eine hingebungsvoll gepflegte und bewachte Bibliothek ist. Kouzuki sammelt und verkauft Bücher voll schonungsloser Erotik, die Hideko zahlungskräftigen Herren vorlesen muss, um so den Preis der Bücher in die Höhe zu treiben.



Eines Tages kommt ein neues Dienstmädchen, die junge und naive Sookee, ins Haus von Lady Hideko. Doch das Mädchen hat ein Geheimnis: Sookee ist eine Taschendiebin und Betrügerin, engagiert, um Hideko dem gerissenen Grafen Fujiwara in die Hände zu spielen, der sie nach der Hochzeit um ihr Vermögen bringen will. Doch zwischen den beiden jungen Frauen entwickelt sich etwas Unerwartetes: ein ganz eigenes Begehren, eine ungeahnte Zuneigung, die die Karten der Macht neu verteilt. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen 6x2 Tickets

Für die User von queer.de hat der Filmverleih freundlicherweise 6x2 Tickets für den Kinofilm "Die Taschendiebin" zur Verfügung gestellt. Die Tickets sind in allen deutschen Kinos gültig.



Du willst einmal 2 Tickets gewinnen? Dann fülle bis Dienstag, den 10. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Film



Die Taschendiebin. Thriller. Südkorea 2016. Regie: Park Chan-wook. Darsteller: Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong, Kim Hae-sook, Moon So-ri. Laufzeit: 145 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. Verleih: Koch Films. Kinostart: 5. Januar 2017