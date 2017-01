"Wer Wir Sind": 19-Jähriger dreht Kurzfilm über Mobbing

Jonas wird in der Schule gemobbt. Aber er versucht das zu ignorieren. Wird schon nicht so schlimm sein. Was soll schon passieren? Aber bald beginnt die Beziehung zu seinem Freund darunter zu leiden. Er muss sich entscheiden zwischen Liebe und Opferrolle. Das ist die Story von "Wer Wir Sind", einem Kurzfilm von Raphael Niederhauser. Der 19-jährige Wiener hat ihn mit Mitschülern im Rahmen seiner Abschlussarbeit im Fach Medientechik produziert und auf Youtube gestellt.

Laut Niederhauser solle der Film dabei helfen, "sich in die Lage eines schwulen, lesbischen, bi- oder transsexuellen Jugendlichen zu versetzen". Das gelinge vielen in der Mehrheitsgesellschaft nicht, wodurch Homophobie aus heterosexueller Perspektive oft als unwichtiges Thema empfunden werde.

"Homophobie unter dem Gesichtspunkt der Folgen für die Opfer"

Allerdings, so der Jungregisseur, sei Homophobie ein Problem für alle: "Unabhängig davon ob man selbst von Homophobie betroffen ist oder nicht, kann durch das allgemeine Klima eine eigenartige Angst entstehen. Die Angst, nicht so zu sein 'wie die Anderen'", erklärte Niederhauser. "Es hat auch bei mir einige Zeit gedauert, bis ich mich selbst wirklich mochte. Es wäre schön, wenn diese Phase möglichst vielen Menschen erspart bleibt." Er wolle mit dem Film erreichen, dass "Homophobie unter dem Gesichtspunkt der Folgen für die Opfer" thematisiert werde.



Zum Film haben Niederhauser und seine Mitschüler Jakob Bal, Fabian Pudgar und Stefan Safradin unter nothingwrong.org auch eine Seite erstellt, die mit Fakten über das Thema Homophobie aufklärt. (pm/dk)