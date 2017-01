"Männer"-Chefredakteur verlässt Bruno Gmünder Verlag im Streit

Kriss Rudolph hatte erst vor zwei Jahren die "Männer"-Chefredaktion übernommen – als Nachfolger von David Berger (Bild: Axel E. Weidemann)

Seine wütenden Abschiedsworte waren nicht lange auf der "Männer"-Homepage online, dann wurden sie schon wieder offline gestellt. "Meine Arbeit für m-maenner.de endet mit sofortiger Wirkung", hatte Kriss Rudolph am Mittwochmorgen geschrieben. "Als Männer-Chefredakteur stelle ich noch die Februar-Ausgabe fertig, dann endet meine Tätigkeit für den Bruno-Gmünder-Verlag endgültig."



Er habe "diesen Job zwei Jahre lang verdammt gerne gemacht", erklärte Rudolph – und begründete seine Kündigung mit einer Degradierung: "Nun soll die Verantwortung für die Webseite auf Wunsch der Verlagsleitung Alfonso Pantisano (Enough is Enough) mit sofortiger Wirkung übernehmen. Man hat mir für meine 'sehr gute journalistische Arbeit' gedankt, möchte diese aber nicht weiter fortführen. Eine Weiterbeschäftigung unter einem journalistisch vollkommen unerfahrenen Redaktionsleiter habe ich abgelehnt."



Das Heft werde laut Kriss Rudolph, ebenfalls auf Wunsch der Verlagsleitung, ein neuer Chefredakteur übernehmen. "Was im 30. Jahr seines Bestehens mit dem Heft geplant ist, werden die Abonnenten in Kürze erfahren", schrieb er dazu. "Ich bin froh, dass ich die Pläne für die Abwicklung des Magazins weder verkünden noch selber umsetzen muss."



Der Geschäftsführer des Bruno Gmünder Verlags, Frank Zahn, dementierte gegenüber queer.de eine geplante "Abwicklung" des Magazins. Nachfolger von Kriss Rudolph werde dessen bisheriger Stellvertreter Paul Schulz. Eine ausführliche Stellungnahme werde bis zum Mittag folgen.



Kriss Rudolph hatte im Februar 2015 als Nachfolger von David Berger die Chefredaktion von "Männer" übernommen (queer.de berichtete). (mize)