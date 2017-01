Türkei: Schwuler Designer nach Regime-Kritik von Mob angegriffen

Ein früheres Bild von Sansal und eines vom Angriff auf dem Rollfeld des Istanbuler Flughafens

Von Norbert Blech

Heute, 13:47h, Noch kein Kommentar

Türkische LGBT-Organisationen sind tief besorgt über den Angriff auf den schwulen Modemacher und Aktivisten Barbaros Sansal sowie seine Festnahme durch Behörden. Die Organisation Kaos GL spricht von einem Hassverbrechen und einem "Lynch-Versuch".



Der 59-Jährige hatte in der Silvesternacht von einem Urlaub in Nordzypern aus ein Video auf Facebook veröffentlicht, in dem er die Verhältnisse in der Türkei kritisierte. Darin fragte er unter anderem, wie man Silvester feiern könne, wenn gleichzeitig Journalisten verhaftet werden und in dem Land Korruption, Einschüchterung, "Elend und Schande" vorherrschten. Das Video endete mit den Worten "Ersticke an Deiner Scheiße, Türkei."



Nach einem erheblichen patriotischen Shitstorm in sozialen Netzwerken und Medienhetze gegen den Designer, angefacht auch durch den Angriff auf den Club "Reina" in jener Nacht, ließ die nur von der Türkei anerkannte Regierung Nordzyperns den Mann festnehmen und in ein Flugzeug nach Istanbul setzen. Am Flughafen Istanbul-Atatürk wurde er am Montagabend von Polizisten aus dem Flugzeug geführt und von mehreren Personen an der Rolltreppe attackiert, die von seiner Ankunft aus den Medien erfahren hatten. Es soll sich um Mitarbeiter des Flughafens handeln, die inzwischen von der Polizei verhört, aber offenbar nicht angeklagt wurden.

Direktlink | Ein Video des Angriffes

Sansal erlitt bei dem Angriff, bei denen er von den Polizisten kaum geschützt wurde, leichte Verletzungen. Er habe Kratzer am ganzen Körper und sei in den Leistenbereich, Magen und in die Brust getreten worden, teilte sein Anwalt mit. Der AKP-Bürgermeister von Ankara, Melih Gökcek, stellte als Reaktion auf die Gewalt ein Foto von Sansals blutigem Gesicht ins Internet, das von einem früheren Angriff auf den Designer stammte. Gewalt sei zwar abzulehnen, schrieb er, aber "Verräter" müssten mit "dem Volkszorn" rechnen.

Anklage wegen Volksverhetzung



Bereits 2012 war Sansal öffentlich angegriffen worden, wenige Tage nach einem TV-Interview über seine Homosexualität

Der Designer wurde vom Flughafen aus zu einem Verhör gefahren und am Dienstag von einem Gericht in Untersuchungshaft gesteckt. Ihm werden Volksverhetzung und Beleidigung vorgeworfen. In einer Stellungnahme hat er die Anschuldigungen über seinen Anwalt zurückgewiesen. Seine Äußerungen seien Satire und eine Botschaft gegen Diskriminierung gewesen. Mit einem wirren Tweet, in dem er zusätzlich die Religionszugehörigkeit der Betreiber und Mitarbeiter des "Reina" erwähnte hatte, habe er die Aufmerksamkeit auf trauernde Menschen richten wollen, die "nicht den Glauben der konservativen Mehrheit" teilen.



Die LGBT-Organisation Kaos GL beklagte, der Angriff am Flughafen sei ein "Lynch-Versuch" gewesen und ein Hassverbrechen, so hätten die Männer Sanal unter den Augen der Polizei mit sexistischen und homophoben Sprüchen attackiert. Die Organisation kritisierte, dass es offenbar keine rechtlichen Konsequenzen für die Angreifer gebe – wie auch für Zeitungen wie "Sabah", die den Designer als "Abschaum" bezeichnet hatte, der die Türkei beleidigt habe.



Barbaros Sansal gehört zu den wenigen offen homosexuellen Prominenten des Landes. 2012 hatte er in einem TV-Interview ausgiebig über sein Schwulsein gesprochen und dabei unter anderem die Politik und die Polizei kritisiert, die ihn in den Achtzigern gefoltert hätte. Wenige Tage später wurde er auf offener Straße attackiert und verletzt (queer.de berichtete). In den letzten Jahren hatte er am CSD in Istanbul teilgenommen und sich immer wieder öffentlich für LGBT-Rechte stark gemacht.

Freilassung von Aktivisten gefordert



Auch die LGBTI-Aktivisten Ugur Büber (l.) und Levent Piskin bekamen die Härte der Regierung zu spüren

Kaos GL forderte am Dienstag in einer Stellungnahme die sofortige Freilassung von Sansal – sowie von Ugur Büber. Der 23-jährige LGBT-Aktivist war bereits am 27. Dezember festgenommen worden, nach Angaben der Organisation wegen regierungskritischer Einträge in sozialen Netzwerken. Ihm werden Verbindungen zu Terror-Organisationen zur Last gelegt, was er abstreitet.



Bereits im November war ein LGBT-Aktivist und Politiker der Oppositionspartei HDP, Levent Piskin, wegen vermeintlicher Terror-Unterstützung festgenommen worden (queer.de berichtete). Dem auch für den Istanbuler CSD tätigen 27-Jährigen war u.a. vorgeworfen worden, dem Magazin "Der Spiegel" Unterlagen eines anderen inhaftierten Politikers aus dessen Gefängnis besorgt zu haben. Piskin kam wenige Tage später wieder frei (queer.de berichtete).



Das Vorgehen gegen die drei Männer reiht sich ein in eine Welle der Unterdrückung von Oppositionspolitikern, politischen Aktivisten und Journalisten nach dem gescheiterten Militärputsch. Repressionen gegen die LGBTI-Bewegung hatten zugleich bereits davor begonnen: Im letzten und in diesem Jahr wurden mehrere CSDs verboten und teilweise gewaltsam niedergeschlagen. In Istanbul setzten Beamte gegen LGBTI-Aktivisten unter anderem Tränengas und Gummigeschosse ein und nahmen dutzende Aktivisten vorläufig fest (queer.de berichtete).



Die Antwort auf freie Meinungsäußerung dürfe in einem Rechtsstaat nicht sein, dass man zur Zielscheibe von Zeitungen, deportiert, festgenommen und zum Opfer eines Lynchmobs wird, kommentierte Kaos GL. "Meinungsfreiheit ist ein Recht, Lynchen ist ein Hassverbrechen."