Pornostar verprügelt Freund, weil dieser Pornos guckte

Tyce Jax war für die Pornofirmen "Next Door Ebony" und "Raging Stallion Studios" aktiv (Bild: Twitter / tycejaxxxx)

Der 31-jährige Pornostar Tyce Jax (bürgerlich: Jared Louis Velazquez) ist am 25. November in der US-Stadt Atlanta verhaftet worden, weil er seinen Freund verprügelt haben soll. Das berichtete das lokale LGBTI-Portal "Project Q" am Dienstag unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Demnach habe Jax seinen Freund in der gemeinsamen Wohnung attackiert, weil dieser auf einem iPad pornografisches Material angesehen habe.



In einer eidesstattlichen Erklärung behauptete das Opfer, der Betreiber einer populären Schwulenbar in Atlanta, dass Jax sein iPad zunächst kaputt gemacht und ihn anschließend gewürgt habe. Danach sei er auf den Boden geschmissen worden und mehrmals geschlagen worden. Jax soll seinen Freund daraufhin sogar mit einem Messer bedroht haben. Dieser habe sich dann gewehrt und eine Glasschale auf seinen Angreifer geworfen.



Der Verdächtigte sagte den Unterlagen zufolge kryptisch aus, der Vorfall habe sich wegen des Drogenkonsums seines Partners ereignet. Dieser habe sich die Verletzungen selbst zugefügt.



Nach dem Vorfall musste der Verdächtige zwei Tage in Untersuchungshaft verbringen, bevor er für 5.000 Dollar Kaution auf freien Fuß gesetzt wurde. Nun droht ihm eine Anklage wegen häuslicher Gewalt.

Beschuldigter ist auf Bewährung

Jax hat bereits eine Verurteilung hinter sich, weil er den selben Partner schon einmal angegriffen hatte: Im April letzten Jahres erhielt er wegen häuslicher Gewalt eine dreijährige Haftstrafe, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Grund: Er soll sein Opfer auch damals gewürgt haben, so dass dieser das Bewusstsein verlor. 2014 war er außerdem bereits gegenüber seinem damaligen Freund gewalttätig gewesen. Als Wiederholungstäter droht ihm nun eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.



Tyce Jax beschreibt sich laut Gerichtsunterlagen aus der ersten Verurteilung als "Personal Trainer" und Barkeeper. Außerdem sei er ein Frisörlehrling. Vier Jahre lang habe er zudem im Militär gedient. Bekannt ist er freilich vor allem durch seine Arbeit für die Pornofirmen "Next Door Ebony" und "Raging Stallion Studios". Zu seiner Filmografie gehören Werke wie "One for the Road", "Lure of the Masseur" und "Fuck Yeah". (cw)