"Loverboys 151: Heiße Jungs auf steiler Piste" ist am 1. Oktober 2016 erschienen

Der blutjunge Dominik hat gerade seine Skilehrer-Prüfung bestanden und arbeitet das erste Mal im Skigebiet am Wilden Kaiser. Doch wild sind hier nicht nur die steilen Berge, mindestens ebenso wild sind Dominiks Lehrerkollegen und vor allem die trotz Minustemperaturen praktisch ständig geilen Ski-Schüler, die auch inmitten meterhoher Schneewehen gern mal eben schnell aus der hautengen Ski-Kombi schlüpfen und sich gegenseitig mit ihren prallen Schwengeln beglücken, wobei ihnen natürlich ganz schnell nicht nur warm, sondern so richtig heiß wird.



Die erotische Erzählung "Heiße Jungs auf steiler Piste" von Justin Philipps ist im Oktober neu als 151. Band der erfolgreichen Einhandliteratur-Reihe "Loverboys" des Bruno Gmünder Verlag erschienen. Philipps hat dort bereits die Bände "Doktorspiele in Sankt Blasius" und "Heiße Jungs und dicke Schläuche" veröffentlicht. Alle Titel sind auch als Ebook erhältlich. (cw/pm)

Wir verlosen drei Bücher

Für die User von queer.de hat der Bruno Gmünder Verlag freundlicherweise drei Bücher "Loverboys 151: Heiße Jungs auf steiler Piste" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 12. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Buch



Justin Philipps: Loverboys 151: Heiße Jungs auf steiler Piste. Erotische Erzählung. 176 Seiten. Softcover. Format: 10,5 x 17 cm. Bruno Gmünder Verlag. Berlin Oktober 2016. 12,99 €. ISBN 978-3-95985-145-9