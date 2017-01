Heute, 07:35h, Noch kein Kommentar



Der Konzertmitschnitt "Für Dich – Live aus Berlin" von Vanessa Mai ist am 6. Januar 2016 auf DVD erschienen

Es waren nicht nur die Tausenden Fans, die diesem Abend entgegenfieberten, auch für die Künstlerin selbst sollte dieses Konzert etwas ganz Besonderes werden. Weil die anfangs geplanten Locations, zuerst der Wintergarten und dann der Friedrichstadtpalast in Berlin für den schier nie enden wollenden Fanansturm zu klein waren, musste das Konzert ins Tempodrom verlegt. Und dort spielte, tanzte und agierte die 24-jährige Vanessa Mai zweieinhalb Stunden lang ihre umjubelte Show.



Eine himmlische Kritik jagte die nächste: "Am Montag hat die gegenwärtig erfolgreichste junge deutsche Popkünstlerin vor Tausenden von Zuschauern im Tempodrom ein begeistert bejubeltes Konzert gegeben." (Berliner Zeitung). "Es ist die perfekte Schlager-Party, die Vanessa Mai im Tempodrom feiert." (B.Z.)



Für alle, die den Abend nicht miterleben konnten und alle, die den Abend vielleicht noch einmal erleben wollen wurde die atemberaubende Show in voller Länge aufgezeichnet, die nun unter dem Titel "Für Dich – Live aus Berlin" als Doppel-Live-Audio-CD, DVD und Blu-Ray erschienen ist. Die Setlist beinhaltet sowohl einige Songs aus ihrer Wolkenfrei-Zeit, aktuelle Hits von ihren Erfolgs-Alben Wachgeküsst und Für Dich als auch einige Cover, sodass für jeden Fan das Richtige dabei ist. DVD und Blu-Ray werden als zusätzlichen Bonus noch zahlreiche Bildergalerien vom Konzertabend enthalten, um noch mal so richtig in Erinnerungen schwelgen zu können. (cw/pm)

Wir verlosen drei DVDs

Für die User von queer.de haben Sony Music sowie die Agentur MCS Berlin freundlicherweise drei DVDs "Für Dich – Live aus Berlin" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 13. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



Vanessa Mai – "Für Dich – Live aus Berlin". Konzert. Deutschland 2015. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK: Freigegeben ohne Altersbeschränkung. Sony Music Entertainment Germany/Ariola