Zweite andersrum-WG in Hamburg

Anfang 2017 eröffnet der Psychosoziale Trägerverein Eppendorf Eimsbüttel (PST e.V.) in Kooperation mit dem Magnus Hirschfeld Centrum (mhc e.V.) eine zweite ambulante Wohngemeinschaft in Hamburg für Schwule mit psychischen Erkrankungen. Das gaben die beiden Organisationen am Donnerstag bekannt. Bereits im Frühjahr 2016 war die erste WG eröffnet worden. Die Einrichtungen seien notwendig, da Schwule mit psychischen Erkrankungen oft einer doppelten Stigmatisierung ausgesetzt seien.



In den Wohngemeinschaften leben jeweils vier Bewohner, die durch Mitarbeiter des PST unterstützt werden. Beide Wohngemeinschaften befinden sich fußläufig voneinander entfernt in Altona und sind gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden.



Das Konzept der andersrum-WGs basiere auf dem Gedanken der "Gay Community": Schwule sollen sich hier gegenseitig in der Ausgestaltung ihrer individuellen Lebensweise unterstützen. Jeder Bewohner wird von einem sozialtherapeutischen Ansprechpartner persönlich betreut. Weitere Angebote in der betreuten Wohngemeinschaft sind zum Beispiel Hilfestellungen zur Krisenbewältigung sowie Unterstützung bei Ausbildungsperspektiven und beruflicher Entwicklung. Viele der Mitarbeiter sind selbst schwul und können auch im Umgang mit Szene, Partnerschaft und Sexualität beraten. (pm/dk)