"The Lady in the Car with Glasses and a Gun" ist am 2. Januar 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Die junge Sekretärin Dany bekommt die Aufgabe, das Auto ihres Chefs nach Hause zu fahren. Doch ganz spontan entscheidet sie sich sich, eine Spritztour zu einem Ort am Meer zu machen. Obwohl sie sich sicher ist, noch nie zuvor an diesem Ort gewesen zu sein, kennt dort jeder ihren Namen. Als Dany bemerkt, dass sich im Kofferraum des schicken Flitzers eine Waffe und eine Leiche verbergen, wird die Lage immer undurchsichtiger. Plötzlich wird sie auch noch des Mordes bezichtigt. Spielt ihr Bewusstsein ihr einen Streich oder ist sie zum Spielball in einem perfiden Komplott geworden…?



Freya Mavor, bekannt aus der Erfolgsserie "Skins", spielt in diesem stylishen Thriller im Seventies-Look eine Sekretärin, die in einen Strudel krimineller Ereignisse gerät. Ihren Boss verkörpert der französische Superstar Benjamin Biolay, der in seiner Heimat als Sänger und Schauspieler große Erfolge feiert. Der preisgekrönte Regisseur Joann Sfar ("Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte") liefert mit dem Remake des Siebzigerjahre-Klassikers "The Lady in the Car with Glasses and a Gun" einen spannenden, verführerischen Thriller, der mit überraschendem Plot, mitreißendem Soundtrack und stylishem Look überzeugt. (cw/pm)

Wir verlosen drei Blu-rays

Für die User von queer.de haben Tiberius Film sowie die Agentur public insight freundlicherweise drei Blu-rays "The Lady in the Car with Glasses and a Gun"" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 14. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

The Lady in the Car with Glasses and a Gun. Originaltitel: La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Retro-Thriller. Frankreich/Belgien 2015. Regie: Joann Sfar. Darsteller: Freya Mavor, Benjamin Biolay, Elio Germano, Stacy Martin. Laufzeit: ca. 91 Minuten. Sprache: Deutsch, französische Originalfassung. Extras: Trailer. FSK 16. Tiberius Film