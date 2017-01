IBM präsentiert neues Regenbogen-Logo

IBM zeigt Flagge

Im Rahmen seines Diversity-Programms will das US-amerikanische IT- und Beratungsunternehmen IBM künftig eine neue Version seines Logos in den Farben des Regenbogens einsetzen. "Damit wollen wir unsere Solidarität mit, unsere Unterstützung und unseren fortgesetzten Einsatz für die Rechte der LGBTI-Community demonstrieren", heißt es in einem Blogbeitrag des Computerriesen vom Freitag. Die Verschmelzung der Regenbogenfahne mit dem klassischen Unternehmenslogo symbolisiere "Vielfalt, Akzeptanz und Teilhabe".



Die Leiterin der Diversity-Abteilung, Lindsay-Ray McIntyre, erinnerte daran, dass IBM schon in den Dreißigerjahren Frauen und Männern gleichen Lohn für gleiche Arbeit gezahlt habe. Auch bei der Gleichbehandlung von Lesben und Schwulen sei der Konzern Vorreiter gewesen.



"Wir gehörten zu den ersten Unternehmen, die die sexuelle Orientierung ganz selbstverständlich in unsere Gleichstellungspolitik aufgenommen haben", heißt es in dem Blogbeitrag. "Unsere Firmen-Vorteile und die Unterstützung für die Partner unserer Mitarbeiter schließen seit über 20 Jahren in den USA die Mitglieder der LGBTI-Community ein." Derzeit seien homosexuelle IBM-Angestellte in 53 Ländern ihren heterosexuellen Kollegen gleichgestellt. In seinem Blog verspricht das Unternehmen: "Und wir werden nicht aufhören, fortschrittlich zu denken."



Erst im November war IBM beim "Workplace Pride Global Benchmark Index" zum dritten Mal in Folge als bester Arbeitgeber für Schwule, Lesben, Bisexuelle und trangeschlechtliche Menschen ausgezeichnet worden (queer.de berichtete). Vom Völklinger Kreis, dem deutschen Bundesverband schwuler Führungskräfte, wurde dem US-Konzern 2010 der Max-Spohr-Preis verliehen (queer.de berichtete). (cw)