Der schwule Beziehungsratgeber "Offen lieben" ist am 1. November 2016 im Bruno Gmünder Verlag erschienen

Wen lieben wir, und wenn ja, wie viele? Frei nach der Precht'schen Formel der Selbsterkenntnis erforscht Axel Neustädter in "Offen lieben" das Geheimnis schwuler Partnerschaften. Von Fickfreundschaft über platonische Liebe bis zur Bruderschaft im Geiste – neben der typischen monogamen Zweierbeziehung gibt es viele Möglichkeiten. Doch vor allem die "Königsdisziplin", die offene Beziehung, stellt Paare bis heute vor vielfältige Herausforderungen.



In drei Abschnitten ("Verliebt", "Verpartnert", "Offen?") beantwortet Neustädter Fragen, die irgendwann jeden Liebenden umtreiben, der sich nach einer Beziehung mit dem gewissen Extra sehnt:



• Wie öffnet man eine Beziehung ohne Drama?

• Wohin mit der Eifersucht?

• Ist Fremdficken die neue Treue?

• Warum sind offene Beziehungen eine Safer-Sex-Methode?

• Und wie schwul ist eigentlich der Beziehungstrend "Polyamorie"?



Dieses Buch ist ein Wegweiser zu den Freiheiten und Freuden alternativer Beziehungsmodelle, warnt aber zugleich vor zu hochgesteckten Erwartungen und anderen Fallstricken, an denen die freie Liebe oft scheitert.



Der Autor Axel Neustädter, Jahrgang 1979, stammt aus Norddeutschland und verfolgte zunächst eine Karriere als Profischwimmer. Eine Schulterverletzung durchkreuzte seine Pläne und führte ihn zur Schreiberei. Er war Herausgeber der schwulen Erotik-Reihe "Loverboys", für die er selbst viele Bände wie "Saugeiles Sommercamp", "Ab unter die Dusche!" oder "Endlich 18!" verfasste. Heute lebt und arbeitet Axel Neustädter in Berlin. (cw/pm)

Infos zum Buch



Axel Neustädter: Offen lieben. Mehr Spaß mit offenen Beziehungen, Polyamorie & Co. Ratgeber. 176 Seiten. Farbe. Softcover. Format: 13 x 19 cm. Bruno Gmünder Verlag. Berlin November 2016. 16,99 €. ISBN 978-3-95985-229-6