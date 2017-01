Der erste Trailer zu "I Am Not Your Negro" ist da

Heute, 14:11h, Noch kein Kommentar

James Baldwin ("Giovannis Zimmer") war einer der bedeutendsten afroamerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Als er 1987 im Alter von 63 Jahren an Magenkrebs starb, hinterließ er ein unfertiges Manuskript mit dem Titel "Remember This House", das sich mit der Geschichte des Rassismus im modernen Amerika beschäftigt.



In seinem Dokumentarfilm "I Am Not Your Negro" greift der aus Haiti stammende Regisseur Raoul Peck dieses Material auf und verwendet dafür ausschließlich Original-Zitate des offen schwulen Schriftstellers, gesprochen von Samuel L. Jackson. Baldwin erinnert sich etwa an seine Freunde und Bürgerrechtsaktivisten Malcolm X, Medgar Evers und Martin Luther King.



Der Film, der als beste Dokumentation auf der Oscar-Shortlist steht, ist sowohl ein berührendes Porträt des Poeten und Aktivisten als auch eine spannende Chronik der American Civil Rights Movement. In seinen Romanen, Erzählungen und Essays thematisierte James Baldwin in einem sehr persönlichen Stil immer wieder Fragen der Identität sowie die Rechte von schwarzen und schwulen Menschen.



"I Am Not Your Negro" läuft ab 3. Februar 2017 in US-amerikanischen Kinos, ein deutscher Starttermin steht bislang noch nicht fest. Amazon hat die exklusiven Streamingrechte erworben. (cw)