Drama um schwulen Schwarzen gewinnt Golden Globe

Das US-amerikanische Filmdrama "Moonlight" über einen jungen, schwulen Afroamerikaner hat einen Golden Globe als bester Film gewonnen. Bei der 74. Preisverleihung am Sonntagabend in Los Angeles ebenfalls ausgezeichnet wurde "La La Land". Das Musical mit Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen konnte sich gleich sieben der begehrten Statuen sichern.



"Moonlight" von Regisseur Barry Jenkins basiert auf dem Theaterstück "In Moonlight Black Boys Look Blue" von Tarell Alvin McCraney. In drei Kapiteln ist die Hauptfigur Chiron einmal als Neunjähriger, der in der Schule gemobbt wird, dann als 16-Jähriger, der seinen ersten schwulen Sex hat, und schließlich als Mittzwanziger, der nun wie ein Schlägertyp aussieht, zu erleben.



In den USA kam das Indie-Drama am 21. Oktober 2016 in ausgewählte Kinos. Ein deutscher Kinostart ist für den 9. März geplant. Bereits bei den Critics' Choice Movie Awards im Dezember war "Moonlight" zweimal ausgezeichnet worden (queer.de berichtete).



Meryl Streep für Lebenswerk geehrt



Einen Golden Globe für ihr Lebenswerk erhielt Meryl Streep. In ihrer Dankesrede griff die Schauspielerin den künftigen US-Präsidenten Donald Trump scharf an. Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, würden alle verlieren.



Ebenfalls für große Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken sorgte eine intime Szene zwischen zwei heterosexuellen Männern: Während Ryan Gosling auf die Bühne trat, um seinen Preis entgegenzunehmen, tröstete Andrew Garfield den leer ausgegangenen Ryan Reynolds mit einem Kuss auf den Mund.



Die renommierten Golden Globe Awards werden seit 1944 jährlich für Kinofilme und Fernsehsendungen vergeben. Über die Auszeichnungen entscheidet eine Gruppe von rund 100 internationalen Journalisten, die in Hollywood arbeiten. Die Preise gelten als erste Anzeichen für die Oscar-Verleihung, die Ende Februar stattfindet. (cw)