Münchner Aids-Hilfe sucht Sozialpädagog_in für Trans*Inter*Beratungsstelle

Heute, 11:06h, Noch kein Kommentar





Die Münchner Aids-Hilfe e.V. sucht für die Trans*Inter*Beratungsstelle



eine/n Sozialpädagog_in.



Die Stelle umfasst 75%, ist sozialversicherungspflichtig und unbefristet.



Unsere neue Trans*Inter* Beratungsstelle zeichnet sich durch folgende Grundsätze aus:

• Förderung der Emanzipation von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und queer lebenden Menschen.

• Förderung von mehr Akzeptanz Trans*Inter* Lebensweisen für eine größere Vielfalt an Lebensentwürfen in unserer Gesellschaft.

• Abbau der Tabuisierung, Pathologisierung und Exotisierung von Trans*Menschen, Inter*Menschen und allen anderen, deren Geschlecht oder Geschlechtsausdruck (gender expression) von der Zwei-Geschlechter-Norm abweicht.

• Abbau von Vorurteilen und Diskriminierungen in Bezug auf Körper, geschlechtliche Identität, gender expression und sexuelle Orientierung.



Die Aufgaben des Beraterteams sind:

• Vernetzung- und Öffentlichkeitsarbeit

• Beratung und Begleitung

• Unterstützung und Kooperationen von Selbsthilfegruppen

• Aufklärungsarbeit, Fortbildungen in der Szene sowie der Mehrheitsgesellschaft

• Akzeptanzarbeit bezüglich Trans*- und Inter*Menschen

• Kreative Konzeptweiterentwicklung

• Gremienarbeit



Wir wünschen uns eine/n innovativen Kolleg_in, der/die:

• Erfahrung in der Arbeit mit Trans* – und Inter*Menschen mitbringen

• sich mit unserem Leitbild identifizieren

• Beratungskompetenz besitzen

• eng mit den bestehenden Trans*Inter*Selbsthilfestrukturen in München kooperieren

• bereit sind auch Abends, am Wochenende tätig zu sein

• gerne im Team tätig sind

• und Motivation und Freude mitbringen die Beratungsstelle mitzugestalten und deren Profil zu entwickeln.



Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Trans*- und Inter*Menschen! Wir bieten:

• Bezahlung nach Haustarif

• Eigenständiges Arbeiten in frisch renovierten Räumlichkeiten

• Mitgestaltung beim Aufbau der Beratungsstelle

• betriebliche Altersvorsorge

• Fortbildungsmöglichkeiten, Supervision



Die Münchner Aids-Hilfe ist auch Arbeitgeber von Menschen mit HIV.



Nachfragen und Bewerbungen bitte an:

Irena Wunsch

Tel. (089) 54 333-114

Email: irena.wunsch@muenchner-aidshilfe.de