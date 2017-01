Zauberhafte Fantasy-Filmklassiker

Heute, 08:34h, Noch kein Kommentar



"Prinzessin Fantaghirò" ist als 5 BD-/5 DVD-Box erschienen und bietet über 15 Stunden fantastische Unterhaltung

Die italienische TV-Produktion "Prinzessin Fantaghirò" (in der Titelrolle die entzückende Alessandra Martines – übrigens Cousine zweiten Grades von Carla Bruni) basiert auf einem toskanischen Volksmärchen aus dem neunten Jahrhundert und ist mit Mario Adorf, Kim Rossi Stuart, Jean-Pierre Cassel, Horst Buchholz, Ursula Andress, Ángela Molina und Brigitte Nielsen (als Schwarze Hexe!) zudem prominent und international besetzt. Regisseur Lamberto Bava machte sich mit verschiedenen TV-Mehrteilern, in denen zumeist Frauen die Hauptrolle spielen, einen Namen.



Die Geschichte handelt von den spannenden Abenteuern der jüngsten Tochter des gütigen, aber gestrengen Königs (Adorf), der bildhübschen und rebellischen Prinzessin Fantaghirò, und sie bietet alles, was eine erfolgreiche Fantasy-Saga braucht: den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, unsterblich verliebte Königskinder, Helden und Verräter, Weiße und Schwarze Hexen und Magier, sprechende Tiere, verwunschene Welten…

Ewiger Kampf zwischen Gut und Böse



In "Der Ring des Drachen" zeigen Darsteller wie Sophie von Kessel, Anna Falchi, Billie Zöckler und Franco Nero ihr Können

"Prinzessin Fantaghirò" zählt zu den Fantasy-Klassikern und war in den Neunzigerjahren aus dem vorweihnachtlichen Fernsehprogramm nicht wegzudenken.



Aufgrund der großen Nachfrage wurden nun alle zehn Folgen "Prinzessin Fantaghirò" als Blu-ray- und DVD-Box veröffentlicht und bietet über 15 Stunden fantastische Unterhaltung! Die Serie wurde bildtechnisch überarbeitet und das restaurierte Material ist erstmals auch auf DVD in verbesserter Qualität verfügbar. Der nostalgische Charme der Filme ist dabei gänzlich erhalten geblieben.



Ebenfalls sind zwei weitere Perlen des Fantasy-Genres von Regisseur Bava erscheinen, die Märchenfilme "Der Ring des Drachen" mit Darstellern wie Sophie von Kessel, Anna Falchi, Billie Zöckler und Franco Nero sowie "Die falsche Prinzessin" mit Anna Falschi, Max von Sydow und Thomas Kretschmann, ebenfalls Inszenierungen der Macher von "Prinzessin Fantaghirò".

Wir verlosen sieben DVDs und eine Blu-ray-Box



"Die falsche Prinzessin" mit Anna Falschi, Max von Sydow, Thomas Kretschmann u.a. ist ebenfalls eine Inszenierung von Regisseur Lamberto Bava

Für die User von queer.de haben Studio 100 sowie die Agentur Glücksstern PR freundlicherweise je drei DVDs mit den Märchenfilmen "Der Ring des Drachen" und "Die falsche Prinzessin" sowie eine DVD- und eine Blu-ray-Box "Prinzessin Fantaghirò"zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD oder die Blu-ray-Box gewinnen? Dann fülle bis Dienstag, den 17. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.