Hetze gegen Juden und Schwule: Prozess gegen Neonazi-Band beginnt

In Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) hat am Montag laut "Siegener Zeitung" vor einem Schöffengericht der Prozess gegen drei Neonazis im Alter zwischen 30 und 34 Jahren begonnen, die mit ihrer gemeinsamen Band "Kaltes Judenleder" insbesondere gegen Juden, aber auch gegen Homosexuelle und andere Minderheiten wie Behinderte Stimmung machten. Ihnen wird Verbreitung von Propagandamaterial und das Verwenden von Symbolen verfassungswidriger Organisationen zur Last gelegt.



Zu den Texten der Band, die dem "National Socialist Black Metal" zugerechnet wird, gehören Sätze wie: "Die Schwulen hätten wir doch fast vergessen. Wir lassen sie unsere Scheiße fressen. Später gibt's dann mit der Baseballkeule". Die Angeklagten waren auch für die Band "Blutkult" verantwortlich, die Lieder veröffentlichte, die Zeilen wie "Untermensch – verrecke" enthielten. Die Angeklagten hatten die Musik auch über Youtube weiterverbreitet.



Dem Verfahren waren langjährige Ermittlungsarbeiten vorausgegangen. Im September 2012 hatte die Polizei in Siegen und in Oberahr eine Razzia gegen die Bandmitglieder durchgeführt und konnte neben Musikinstrumenten und Tonträgern auch Waffen und Munition sicherstellen.



Einer der Angeklagten war bereits 2005 zu rund drei Jahren Haft verurteilt worden, weil er mit anderen Personen Besucher eines Punkkonzerts überfallen hatte. Die Band soll enge Verbindungen zu rechten "Kameradschaften" gepflegt haben. (dk)