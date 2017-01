Video im Berliner Homo-Mahnmal ausgetauscht

Nicht mehr im Homo-Denkmal zu sehen: Bei dem vor rund zehn Jahren als Schauspieler gecasteten Mann links handelt es sich um den schwulen Designer Jim Lyngvild, der in Dänemark mittlerweile mit rassistischen Parolen von sich reden macht

Die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die auch für das Berliner Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen zuständig ist, hat am Dienstagnachmittag das Video ausgetauscht, das dort in einer Endlosschleife läuft. Sowohl das Künstlerduo Elmgreen und Dragset als auch der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) hatten sich für den Wechsel starkgemacht.



In dem bisherigen Clip waren zwei Männer zu sehen, die sich küssten. Am Montag war durch den Hinweis eines Touristen bekanntgeworden, dass es sich bei dem linken Mann um den dänischen Rechtspopulisten Jim Lyngvild handelt, der sich mehrfach rassistisch und homophob geäußert haben soll (queer.de berichtete).

Im Denkmal läuft nun wieder ein Film der Künstler Gerald Backhaus, Bernd Fischer und Ibrahim Gülnar, der dort bereits von 2012 bis 2014 zu sehen war. Er zeigt sowohl küssende Männer- als auch Frauenpaare. Die damals von Feministinnen durchgesetzte Quotierung war sehr umstritten. So hatten schwule Aktivisten, aber auch die Leiter der KZ-Gedenkstätten, vor einer "Verfälschung der Geschichte" gewarnt (queer.de berichtete).



Das ursprüngliche Konzept von Elmgreen und Dragset hatte vorgesehen, dass das Video alle zwei Jahre gewechselt wird. Diese Forderung wiederholten die Künstler nun gegenüber dem Stadtmagazin "Siegessäule". "Die Vorschläge für den zukünftigen Film sollten von einer unabhängigen Kommission kuratiert, ausgewählt und durch eine ausreichende Finanzierung gestützt sein, um eine hohe Qualität des filmischen Werks zu gewährleisten", erklärten Elmgreen und Dragset in einem E-Mail-Interview. "Auf diese Art und Weise kann das Denkmal lebendig gehalten werden und seine Relevanz auf eine dynamische Art und Weise erneuern."



Am 27. Januar laden der LSVD und die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas anlässlich des 72. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zu einer Gedenkfeier am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen ein. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. (cw)