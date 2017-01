Heute, 10:11h, Noch kein Kommentar



"Operation Avalanche" wird am 13. Januar 2017 auf DVD und Blu-ray erscheinen

Was für eine Blamage! US-Präsident John F. Kennedy hatte angekündigt, dass Amerikaner noch vor Ende der 1960er Jahre den Mond betreten würden, und jetzt werden wahrscheinlich die verhassten Sowjets das Rennen machen. Denn die NASA kann zwar ihre Leute auf den Mond bringen, aber nicht wieder zurück.



Als der filmverrückte CIA-Neuling Matt Johnson zufällig hinter dieses Debakel kommt, wächst eine völlig irre Idee in seinem Kopf. Wenn sein Idol Stanley Kubrick gerade eine täuschend echte Odyssee im Weltraum drehen kann, warum kann Matt dann nicht mit eben diesen magischen Filmtricks die zehn Prozent der Mondlandung liefern, die der NASA noch fehlen?



Der unorthodoxe Regisseur und Hauptdarsteller Matt Johnson pendelt in "Operation Avalanche" gekonnt zwischen Mockumentary und Thriller und fügt dem Found-Footage-Genre neue, aufregende Facetten hinzu. Gedreht hat Johnson u.a. auch im NASA Space Center in Houston – indem er sich als Dokumentarfilmer ausgab. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen drei DVDs und zwei Blu-rays

Für die User von queer.de haben Ascot Elite Home Entertainment sowie die Agentur Voll:Kontakt freundlicherweise drei DVDs und zwei Blu-rays "Operation Avalanche" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD oder Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 18. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.